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بـ29 مليوناً.. أمانة العاصمة المقدسة توقع عقداً لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع

في إطار جهود تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها

وقعَّ أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم عقداً لاستكمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع -طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه- مع طريق جدة السريع، بقيمة إجمالية بلغت 29.331.172 ريالاً ولمدة 24 شهراً ميلادياً.

وأكد "القويحص" حرص أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكلٍ مستمر بأعلى معايير السلامة المرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات والرقي بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

وأشار إلى تشغيل الطريق الدائري بنجاح خلال الفترات الماضية مما ساهم بشكلٍ كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وإتاحة بدائل متعددة ساهمت في انسيابية الحركة المرورية، مؤكداً أن جميع أجزاء المشروع ومراحل تشغيله تحظى باهتمام كبير من قبل الأمانة.

ولفت إلى تنمية المناطق الواقعة على جانبي الطريق الذي يربط أحياء مكة المكرمة ببعضها البعض من خلال تنفيذ 12 تقاطعاً حيوياً، وانسجام الطريق مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها، وتكامله مع شبكة الطرق الحالية ومراعاته لأساليب النقل المختلفة المتوفرة حالياً، وتوفيره سرعاتٍ وسعاتٍ مروريةٍ عاليةٍ تسهم في سهولة التنقل دون الحاجة إلى استخدام الطرق الداخلية، في ظل انتشار الخدمات المرورية وتوفر المرافق البلدية، بالإضافة إلى توزيع الحركة المرورية على محاور المدينة المختلفة.

وأكد "القويحص" استكمال رفع كفاءة وتأهيل باقي اجزاء الطريق من أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة وتحويل الخدمات في المناطق التي يمر بها حسب الخطط والأولويات والبرامج الزمنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ29 مليوناً.. أمانة العاصمة المقدسة توقع عقداً لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع
سبق

وقعَّ أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم عقداً لاستكمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع -طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه- مع طريق جدة السريع، بقيمة إجمالية بلغت 29.331.172 ريالاً ولمدة 24 شهراً ميلادياً.

وأكد "القويحص" حرص أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكلٍ مستمر بأعلى معايير السلامة المرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات والرقي بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

وأشار إلى تشغيل الطريق الدائري بنجاح خلال الفترات الماضية مما ساهم بشكلٍ كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وإتاحة بدائل متعددة ساهمت في انسيابية الحركة المرورية، مؤكداً أن جميع أجزاء المشروع ومراحل تشغيله تحظى باهتمام كبير من قبل الأمانة.

ولفت إلى تنمية المناطق الواقعة على جانبي الطريق الذي يربط أحياء مكة المكرمة ببعضها البعض من خلال تنفيذ 12 تقاطعاً حيوياً، وانسجام الطريق مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها، وتكامله مع شبكة الطرق الحالية ومراعاته لأساليب النقل المختلفة المتوفرة حالياً، وتوفيره سرعاتٍ وسعاتٍ مروريةٍ عاليةٍ تسهم في سهولة التنقل دون الحاجة إلى استخدام الطرق الداخلية، في ظل انتشار الخدمات المرورية وتوفر المرافق البلدية، بالإضافة إلى توزيع الحركة المرورية على محاور المدينة المختلفة.

وأكد "القويحص" استكمال رفع كفاءة وتأهيل باقي اجزاء الطريق من أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة وتحويل الخدمات في المناطق التي يمر بها حسب الخطط والأولويات والبرامج الزمنية.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
06:08 PM

بـ29 مليوناً.. أمانة العاصمة المقدسة توقع عقداً لاستكمال تقاطع الطريق الدائري الرابع

في إطار جهود تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وقعَّ أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم عقداً لاستكمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الرابع -طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه- مع طريق جدة السريع، بقيمة إجمالية بلغت 29.331.172 ريالاً ولمدة 24 شهراً ميلادياً.

وأكد "القويحص" حرص أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكلٍ مستمر بأعلى معايير السلامة المرورية للحفاظ على الأرواح والممتلكات والرقي بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

وأشار إلى تشغيل الطريق الدائري بنجاح خلال الفترات الماضية مما ساهم بشكلٍ كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وإتاحة بدائل متعددة ساهمت في انسيابية الحركة المرورية، مؤكداً أن جميع أجزاء المشروع ومراحل تشغيله تحظى باهتمام كبير من قبل الأمانة.

ولفت إلى تنمية المناطق الواقعة على جانبي الطريق الذي يربط أحياء مكة المكرمة ببعضها البعض من خلال تنفيذ 12 تقاطعاً حيوياً، وانسجام الطريق مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها، وتكامله مع شبكة الطرق الحالية ومراعاته لأساليب النقل المختلفة المتوفرة حالياً، وتوفيره سرعاتٍ وسعاتٍ مروريةٍ عاليةٍ تسهم في سهولة التنقل دون الحاجة إلى استخدام الطرق الداخلية، في ظل انتشار الخدمات المرورية وتوفر المرافق البلدية، بالإضافة إلى توزيع الحركة المرورية على محاور المدينة المختلفة.

وأكد "القويحص" استكمال رفع كفاءة وتأهيل باقي اجزاء الطريق من أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة وتحويل الخدمات في المناطق التي يمر بها حسب الخطط والأولويات والبرامج الزمنية.

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