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السعودية والكونغو الديمقراطية توقّعان اتفاقية عامة للتعاون

تتضمّن تشجيع التعاون بين البلدين في 10 مجالات

وقّع وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الكونغو الديموقراطية ماري تومبا نزيرا، بمقر وزارة خارجية الكونغو، اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الكونغو الديموقراطية؛ انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من حرص على تطوير علاقاتها الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم، ورغبةً منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول، وتدعيماً للروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وتتضمن بنود الاتفاقية تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

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السعودية والكونغو الديمقراطية توقّعان اتفاقية عامة للتعاون
سبق

وقّع وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الكونغو الديموقراطية ماري تومبا نزيرا، بمقر وزارة خارجية الكونغو، اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الكونغو الديموقراطية؛ انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من حرص على تطوير علاقاتها الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم، ورغبةً منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول، وتدعيماً للروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وتتضمن بنود الاتفاقية تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
04:16 PM

السعودية والكونغو الديمقراطية توقّعان اتفاقية عامة للتعاون

تتضمّن تشجيع التعاون بين البلدين في 10 مجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الكونغو الديموقراطية ماري تومبا نزيرا، بمقر وزارة خارجية الكونغو، اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الكونغو الديموقراطية؛ انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من حرص على تطوير علاقاتها الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم، ورغبةً منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول، وتدعيماً للروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وتتضمن بنود الاتفاقية تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة، كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

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