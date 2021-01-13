تأتي هذه الخطوة بعد أن قدّم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء، أمس، بعد أيامٍ من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح؛ استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

الكويت.. رئيس الوزراء يقدّم استقالة الحكومة لأمير البلاد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-13 قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح؛ استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية. تأتي هذه الخطوة بعد أن قدّم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء، أمس، بعد أيامٍ من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 11:40 AM

الكويت.. رئيس الوزراء يقدّم استقالة الحكومة لأمير البلاد بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواباً حول قضايا عدة





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قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح؛ استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قدّم وزراء الحكومة استقالاتهم لرئيس الوزراء، أمس، بعد أيامٍ من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.