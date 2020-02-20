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يعود أمام النصر.. الاتحاد الآسيوي يوقف لاعب السد "بونجاح" لمدة شهرين

بعد هجومه على حكم مباراة فريقه أمام الهلال

أوقف الاتحاد الآسيوي لاعب السد القطري، بغداد بونجاح (جزائري)، لمدة 60 يومًا؛ وذلك بسبب هجومه على حكم لقاء فريقه أمام الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وسيغيب "بونجاح" عن مباراتي فريقه أمام العين الإماراتي (ذهاباً وإيابًا) في دوري أبطال آسيا 2020، على أن يعود للعب أمام النصر السعودي في ذات المسابقة.

بغداد بونجاح الاتحاد الآسيوي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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يعود أمام النصر.. الاتحاد الآسيوي يوقف لاعب السد "بونجاح" لمدة شهرين
سبق

أوقف الاتحاد الآسيوي لاعب السد القطري، بغداد بونجاح (جزائري)، لمدة 60 يومًا؛ وذلك بسبب هجومه على حكم لقاء فريقه أمام الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وسيغيب "بونجاح" عن مباراتي فريقه أمام العين الإماراتي (ذهاباً وإيابًا) في دوري أبطال آسيا 2020، على أن يعود للعب أمام النصر السعودي في ذات المسابقة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
06:57 PM

يعود أمام النصر.. الاتحاد الآسيوي يوقف لاعب السد "بونجاح" لمدة شهرين

بعد هجومه على حكم مباراة فريقه أمام الهلال

A A A
أحمد سرور - الرياض
17
11,665

أوقف الاتحاد الآسيوي لاعب السد القطري، بغداد بونجاح (جزائري)، لمدة 60 يومًا؛ وذلك بسبب هجومه على حكم لقاء فريقه أمام الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وسيغيب "بونجاح" عن مباراتي فريقه أمام العين الإماراتي (ذهاباً وإيابًا) في دوري أبطال آسيا 2020، على أن يعود للعب أمام النصر السعودي في ذات المسابقة.

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