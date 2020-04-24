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المغرب تسجل 190 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة

الصحة قالت إن مجموع من تماثلوا للشفاء بلغ 486 شخصاً

أعلنت المغرب، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 190 إصابة إضافية بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3758، فيما بلغ عدد الوفيات 158 بعد الإعلان أمس الجمعة عن وفاة 3 أشخاص.


وفي التفاصيل، قالت وزارة الصحة المغربية، "استناداً إلى معطيات منظومة الرصد الصحي إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 486 شخصاً في المجموع، وأن نسبة الحالات الحرجة تصل إلى 4%"، مؤكدة أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، متبوعة بكل من مراكش وفاس.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجل 190 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة
سبق

أعلنت المغرب، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 190 إصابة إضافية بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3758، فيما بلغ عدد الوفيات 158 بعد الإعلان أمس الجمعة عن وفاة 3 أشخاص.


وفي التفاصيل، قالت وزارة الصحة المغربية، "استناداً إلى معطيات منظومة الرصد الصحي إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 486 شخصاً في المجموع، وأن نسبة الحالات الحرجة تصل إلى 4%"، مؤكدة أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، متبوعة بكل من مراكش وفاس.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:29 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:10 AM

المغرب تسجل 190 إصابة جديدة بـ"كورونا" و3 حالات وفاة

الصحة قالت إن مجموع من تماثلوا للشفاء بلغ 486 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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أعلنت المغرب، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 190 إصابة إضافية بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 3758، فيما بلغ عدد الوفيات 158 بعد الإعلان أمس الجمعة عن وفاة 3 أشخاص.


وفي التفاصيل، قالت وزارة الصحة المغربية، "استناداً إلى معطيات منظومة الرصد الصحي إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 486 شخصاً في المجموع، وأن نسبة الحالات الحرجة تصل إلى 4%"، مؤكدة أن مدينة الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، متبوعة بكل من مراكش وفاس.

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