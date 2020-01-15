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مليون ونصف المليون ريال قيمة جوائز سباقات الهجن بموسم حائل

تستهدف جميع ملاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية

ينتظر ملاك الهجن ومحبو سباقاتها موعدًا مع الإثارة والتشويق مع مطلع شهر فبراير القادم بميدان الهجن بمنطقة حائل، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل، حيث تعتبر هذه السباقات الأضخم والأكبر في المنطقة بإشراف من الاتحاد السعودي للهجن وتستهدف جميع ملاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية بجوائز تصل إلى مليون ونصف المليون ريال.‎

وأوضح مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي أن فعاليات سباق الهجن ستنطلق في الثاني من شهر فبراير القادم حتى الثامن من ذات الشهر بعدد 60 شوطاً تتنافس فيها فئات الهجن "مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، الحيل والزمول.

وأضاف" العنزي" أن السباق سيتيح الفرصة لكل سن من أعمار الهجن وتخصيص الكيلومترات المناسبة لها، منوهاً بأن جوائز السباقات تعد الأضخم على مستوى شمال المملكة بمبلغ يصل إلى مليون ونصف المليون ريال يتنافس عليها ملاك الهجن في أحد أعرق وأقدم الرياضات.

وأشار إلى أنه تم فتح التسجيل بدءاً من اليوم للراغبين بالمشاركة في السباقات من خلال موقع الاتحاد السعودي للهجن، موضحاً بأنه تم إعداد وتجهيز الخطة التأهيلية الكاملة لميدان حائل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ليكون بمستوى هذا الحدث، منوهاً بأن موسم حائل يهدف إلى تنويع الفعاليات الرياضية، وإضافة رياضات متعددة ومنها سباقات الهجن للموسم.

ملاك الهجن ميدان الهجن بمنطقة حائل فعاليات موسم حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مليون ونصف المليون ريال قيمة جوائز سباقات الهجن بموسم حائل
سبق

ينتظر ملاك الهجن ومحبو سباقاتها موعدًا مع الإثارة والتشويق مع مطلع شهر فبراير القادم بميدان الهجن بمنطقة حائل، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل، حيث تعتبر هذه السباقات الأضخم والأكبر في المنطقة بإشراف من الاتحاد السعودي للهجن وتستهدف جميع ملاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية بجوائز تصل إلى مليون ونصف المليون ريال.‎

وأوضح مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي أن فعاليات سباق الهجن ستنطلق في الثاني من شهر فبراير القادم حتى الثامن من ذات الشهر بعدد 60 شوطاً تتنافس فيها فئات الهجن "مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، الحيل والزمول.

وأضاف" العنزي" أن السباق سيتيح الفرصة لكل سن من أعمار الهجن وتخصيص الكيلومترات المناسبة لها، منوهاً بأن جوائز السباقات تعد الأضخم على مستوى شمال المملكة بمبلغ يصل إلى مليون ونصف المليون ريال يتنافس عليها ملاك الهجن في أحد أعرق وأقدم الرياضات.

وأشار إلى أنه تم فتح التسجيل بدءاً من اليوم للراغبين بالمشاركة في السباقات من خلال موقع الاتحاد السعودي للهجن، موضحاً بأنه تم إعداد وتجهيز الخطة التأهيلية الكاملة لميدان حائل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ليكون بمستوى هذا الحدث، منوهاً بأن موسم حائل يهدف إلى تنويع الفعاليات الرياضية، وإضافة رياضات متعددة ومنها سباقات الهجن للموسم.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
03:54 PM

مليون ونصف المليون ريال قيمة جوائز سباقات الهجن بموسم حائل

تستهدف جميع ملاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية

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نافل السبيعي - الرياض
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ينتظر ملاك الهجن ومحبو سباقاتها موعدًا مع الإثارة والتشويق مع مطلع شهر فبراير القادم بميدان الهجن بمنطقة حائل، وذلك ضمن فعاليات موسم حائل، حيث تعتبر هذه السباقات الأضخم والأكبر في المنطقة بإشراف من الاتحاد السعودي للهجن وتستهدف جميع ملاك الهجن بالمملكة ودول الخليج والدول العربية بجوائز تصل إلى مليون ونصف المليون ريال.‎

وأوضح مدير المركز الإعلامي بموسم حائل صالح العنزي أن فعاليات سباق الهجن ستنطلق في الثاني من شهر فبراير القادم حتى الثامن من ذات الشهر بعدد 60 شوطاً تتنافس فيها فئات الهجن "مفاريد، حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، الحيل والزمول.

وأضاف" العنزي" أن السباق سيتيح الفرصة لكل سن من أعمار الهجن وتخصيص الكيلومترات المناسبة لها، منوهاً بأن جوائز السباقات تعد الأضخم على مستوى شمال المملكة بمبلغ يصل إلى مليون ونصف المليون ريال يتنافس عليها ملاك الهجن في أحد أعرق وأقدم الرياضات.

وأشار إلى أنه تم فتح التسجيل بدءاً من اليوم للراغبين بالمشاركة في السباقات من خلال موقع الاتحاد السعودي للهجن، موضحاً بأنه تم إعداد وتجهيز الخطة التأهيلية الكاملة لميدان حائل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ليكون بمستوى هذا الحدث، منوهاً بأن موسم حائل يهدف إلى تنويع الفعاليات الرياضية، وإضافة رياضات متعددة ومنها سباقات الهجن للموسم.

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