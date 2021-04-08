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"التحالف": تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

أكد أن محاولات استهداف المدنيين من قِبل الحوثيين تعد جرائم حرب

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.

وأكدت قوات التحالف أن محاولات استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، مشيرة إلى اتخاذها للإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان
سبق

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.

وأكدت قوات التحالف أن محاولات استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، مشيرة إلى اتخاذها للإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
11:15 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
11:50 PM

"التحالف": تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

أكد أن محاولات استهداف المدنيين من قِبل الحوثيين تعد جرائم حرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.

وأكدت قوات التحالف أن محاولات استهداف المدنيين من قِبل ميليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، مشيرة إلى اتخاذها للإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.

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