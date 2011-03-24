رئيس جامعة شقراء يطلق حملة "جامعتنا الخضراء"

في مستهل فعاليات أسبوع البيئة

أطلق رئيس جامعة شقراء، الدكتور علي بن محمد السيف، صباح اليوم الاثنين، حملة "جامعتنا الخضراء".

جاء ذلك، في مستهل أسبوع البيئة، الذي تحييه الجامعة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا".

وتهدف الحملة لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة وزيادة المسطحات الخضراء في كل منشآت الجامعة.

بدأت فعاليات أسبوع البيئة، في مقر المدينة الجامعية بشقراء، بغرس الشتلة الأولى، والتي شارك في زراعتها رئيس الجامعة، إضافة إلى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور عبدالعزيز بن سليمان السياري، والمشرف العام على وكالة الجامعة، الدكتور ماجد بن فضي العنزي، ومدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة شقراء، والمهندس هليل بن سمار الكرشمي.

وتأتي مشاركة جامعة شقراء في أسبوع البيئة، ضمن دورها بالتوعية البيئية، وفي المشاركة المجتمعية بزراعة الأشجار للمحافظة على الهواء النقي من التلوث وجعل الجامعة بيئة خضراء، ولرفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة والتي تعد من أفضل السبل لمواجهة التلوث.

وتشهد الحملة، غرس عدد من الشتلات المنوعة سيتم زراعتها في الحرم الجامعي، بالإضافة إلى إسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والمدن الجامعية في المحافظات.

بدأت أعمال التشجير بزراعة شتلات متنوعة في الإسكان بمشاركة فرق الجوالة وطلاب كلية الطب، حيث تراعي الجامعة في اختيار الشتلات المزروعة أن تكون مناسبة للأجواء الصحراوية وتتحمل الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة.

يذكر أن أسبوع البيئة، تخصصه وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأسبوع الأول في فصل الربيع من كل عام، عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 455 القاضي بتخصيص أسبوع خاص بالبيئة للحفاظ عليها نظيفة وصحية ومكافحة التلوث والسلوكيات التي تضر بها.