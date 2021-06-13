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كورونا في مصر.. 711 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 35 وفاة إضافية

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 272491 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 200273 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15582 حالة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة.

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كورونا في مصر.. 711 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 35 وفاة إضافية
سبق

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 272491 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 200273 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15582 حالة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
08:25 AM

كورونا في مصر.. 711 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 35 وفاة إضافية

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 272491 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 200273 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15582 حالة بعد تسجيل 35 وفاة جديدة.

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