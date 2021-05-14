استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في محافظة نابلس

اُستشهد شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال مواجهات شهدتها قريتا سالم شرقي نابلس وعصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشاب مالك حمدان من قرية سالم خلال مواجهات مع الاحتلال على أطراف البلدة.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية، حافظ صالح استشهاد الشاب حسام عصايرة، برصاص الاحتلال بعد إصابته بشكل مباشر في منطقة الصدر، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة.