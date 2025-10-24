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تعليق تسجيل إنتاج الشركة الدولية للصناعات الدوائية

"الغذاء والدواء" زارت مصنعها ورصدت مخالفات عدة

علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل جميع خطوط الإنتاج بمصنع الشركة الدولية للصناعات الدوائية "Pharma International Company"، وتعليق جميع مستحضرات الشركة المسجلة لديها.

جاء ذلك بعد زيارة تفتيشية قامت بها "الهيئة" إلى المصنع رصدت خلالها مخالفات عدة.

كما قررت "الهيئة" سحب بعض المستحضرات التي تنتجها الشركة من الأسواق ؛ لقيام الشركة بعمل عدد من التغييرات في طريقة تصنيع المستحضرات دون الرجوع للهيئة لأخذ الموافقة.

ودعت "الغذاء والدواء" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "www.sfda.gov.sa" مستهلكي تلك الأدوية؛ إلى عدم إيقاف تناولها إلا بعد مراجعة الطبيب، مشيرة إلى وجود بدائل مسجلة لتلك الأدوية.

ولمعرفة الأدوية التي علّقت "الهيئة" تسجيلها؛ يمكن الدخول على رابط الهيئة الإلكتروني www.sfda.gov.sa.

الغذاء والدواء الشركة الدولية للصناعات الدوائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليق تسجيل إنتاج الشركة الدولية للصناعات الدوائية
سبق

علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل جميع خطوط الإنتاج بمصنع الشركة الدولية للصناعات الدوائية "Pharma International Company"، وتعليق جميع مستحضرات الشركة المسجلة لديها.

جاء ذلك بعد زيارة تفتيشية قامت بها "الهيئة" إلى المصنع رصدت خلالها مخالفات عدة.

كما قررت "الهيئة" سحب بعض المستحضرات التي تنتجها الشركة من الأسواق ؛ لقيام الشركة بعمل عدد من التغييرات في طريقة تصنيع المستحضرات دون الرجوع للهيئة لأخذ الموافقة.

ودعت "الغذاء والدواء" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "www.sfda.gov.sa" مستهلكي تلك الأدوية؛ إلى عدم إيقاف تناولها إلا بعد مراجعة الطبيب، مشيرة إلى وجود بدائل مسجلة لتلك الأدوية.

ولمعرفة الأدوية التي علّقت "الهيئة" تسجيلها؛ يمكن الدخول على رابط الهيئة الإلكتروني www.sfda.gov.sa.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
04:28 PM

تعليق تسجيل إنتاج الشركة الدولية للصناعات الدوائية

"الغذاء والدواء" زارت مصنعها ورصدت مخالفات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجيل جميع خطوط الإنتاج بمصنع الشركة الدولية للصناعات الدوائية "Pharma International Company"، وتعليق جميع مستحضرات الشركة المسجلة لديها.

جاء ذلك بعد زيارة تفتيشية قامت بها "الهيئة" إلى المصنع رصدت خلالها مخالفات عدة.

كما قررت "الهيئة" سحب بعض المستحضرات التي تنتجها الشركة من الأسواق ؛ لقيام الشركة بعمل عدد من التغييرات في طريقة تصنيع المستحضرات دون الرجوع للهيئة لأخذ الموافقة.

ودعت "الغذاء والدواء" في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "www.sfda.gov.sa" مستهلكي تلك الأدوية؛ إلى عدم إيقاف تناولها إلا بعد مراجعة الطبيب، مشيرة إلى وجود بدائل مسجلة لتلك الأدوية.

ولمعرفة الأدوية التي علّقت "الهيئة" تسجيلها؛ يمكن الدخول على رابط الهيئة الإلكتروني www.sfda.gov.sa.

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