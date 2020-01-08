النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تويتر" يُغلق حساب "خامنئي"

بعد خطابه بشأن الهجوم الإيراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أغلق الحساب الخاص بالمرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن منصة "تويتر" أغلقت الحساب الرسمي للمرشد الأعلى الناطق بالفارسية؛ تزامنا مع إلقائه كلمة أمام حشود من المواطنين في مدينة قم عقب الهجوم الصاروخي على أهداف أمريكية بالعراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، رداً على مقتل قائد "فيلق القدس" الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

تويتر علي خامنئي

الرئيسية/ محطات

اعلان
"تويتر" يُغلق حساب "خامنئي"
سبق

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أغلق الحساب الخاص بالمرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن منصة "تويتر" أغلقت الحساب الرسمي للمرشد الأعلى الناطق بالفارسية؛ تزامنا مع إلقائه كلمة أمام حشود من المواطنين في مدينة قم عقب الهجوم الصاروخي على أهداف أمريكية بالعراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، رداً على مقتل قائد "فيلق القدس" الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
12:54 PM

"تويتر" يُغلق حساب "خامنئي"

بعد خطابه بشأن الهجوم الإيراني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
11,797

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أغلق الحساب الخاص بالمرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن منصة "تويتر" أغلقت الحساب الرسمي للمرشد الأعلى الناطق بالفارسية؛ تزامنا مع إلقائه كلمة أمام حشود من المواطنين في مدينة قم عقب الهجوم الصاروخي على أهداف أمريكية بالعراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، رداً على مقتل قائد "فيلق القدس" الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,514
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,797
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,224
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,792

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة