"تويتر" يُغلق حساب "خامنئي"

بعد خطابه بشأن الهجوم الإيراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أغلق الحساب الخاص بالمرشد الأعلى للثورة في إيران، علي خامنئي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، أن منصة "تويتر" أغلقت الحساب الرسمي للمرشد الأعلى الناطق بالفارسية؛ تزامنا مع إلقائه كلمة أمام حشود من المواطنين في مدينة قم عقب الهجوم الصاروخي على أهداف أمريكية بالعراق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، صباح اليوم، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، رداً على مقتل قائد "فيلق القدس" الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.