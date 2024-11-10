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خادم الحرمين يؤكد: موقف السعودية يدين بقوة الرسوم المسيئة لرسول الإسلام

قال خلال اتصال هاتفي مع مستشارة ألمانيا: حرية التعبير ليست أداة لإشاعة الكراهية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها السعودية هذا الشهر.

واتفق الجانبان خلال الاتصال على ضرورة التصدي لأشكال التطرف والإرهاب كافة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين إدانة السعودية واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخرًا في فرنسا والنمسا. كما أكد - حفظه الله - موقف السعودية الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية، تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهمية تعزيز التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ أشكال الممارسات كافة التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يؤكد: موقف السعودية يدين بقوة الرسوم المسيئة لرسول الإسلام
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها السعودية هذا الشهر.

واتفق الجانبان خلال الاتصال على ضرورة التصدي لأشكال التطرف والإرهاب كافة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين إدانة السعودية واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخرًا في فرنسا والنمسا. كما أكد - حفظه الله - موقف السعودية الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية، تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهمية تعزيز التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ أشكال الممارسات كافة التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
11:07 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
12:19 AM

خادم الحرمين يؤكد: موقف السعودية يدين بقوة الرسوم المسيئة لرسول الإسلام

قال خلال اتصال هاتفي مع مستشارة ألمانيا: حرية التعبير ليست أداة لإشاعة الكراهية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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3,640

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، ودعم الجهود المبذولة لإنجاح أعمال قمة العشرين التي تستضيفها السعودية هذا الشهر.

واتفق الجانبان خلال الاتصال على ضرورة التصدي لأشكال التطرف والإرهاب كافة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين إدانة السعودية واستنكارها الشديد للعمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخرًا في فرنسا والنمسا. كما أكد - حفظه الله - موقف السعودية الذي يدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم-، وأن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية، تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهمية تعزيز التقارب بين أتباع الأديان والحضارات، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ونبذ أشكال الممارسات كافة التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

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