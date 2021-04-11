النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 799 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 548 خلال الـ24 ساعة الماضية

مفاجأة صادمة في كارثة قطاري سوهاج بمصر.. أحدهما كان يسير بلا سائق

تعطيل متعمد لجهاز المكابح والتحكم الآلي

أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، نتائج تحقيقاتها في قضية حادث تصادم قطارين الشهر الماضي خلّف 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في محافظة سوهاج بالصعيد.

وكشفت التحقيقات عن عدم وجود سائق ومساعد القطار الإسباني السريع في عربة القيادة وقت الحادث، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت التحقيقات أن القطار المميز توقف ما بين محطتي سكة حديد المراغة وطهطا، حتى قدوم القطار الإسباني من محطة سكة حديد سوهاج، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع الحادث، الذي أسفر -حتى تاريخه- عن وفاة عشرين شخصاً، وإصابة مائة وتسعة وتسعين.

وأوضحت أن مصلحة الطب الشرعي كانت قاطعة بعدم جواز بقائهما (سائق ومساعد القطار الإسباني) بالكابينة الأمامية حسب ما زعما، فيما يشكّل مفاجأة صادمة تثبت عامل الإهمال.


وأضافت أن جهاز المكابح والتحكم الآلي كان متوقفاً بالقطارين من قبل السائقين، بدعوى تعطيله حركة القطار وتأخير مواعيد وصوله إلى المحطات.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي قرر نهاية الشهر الماضي حبس سائقي مساعدي القطارين محل الحادث و4 مسؤولين في هيئة السكك الحديدية، احتياطياً، على ذمة التحقيقات.

النيابة العامة المصرية حادث تصادم قطارين

الرئيسية/ محطات

اعلان
مفاجأة صادمة في كارثة قطاري سوهاج بمصر.. أحدهما كان يسير بلا سائق
سبق

أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، نتائج تحقيقاتها في قضية حادث تصادم قطارين الشهر الماضي خلّف 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في محافظة سوهاج بالصعيد.

وكشفت التحقيقات عن عدم وجود سائق ومساعد القطار الإسباني السريع في عربة القيادة وقت الحادث، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت التحقيقات أن القطار المميز توقف ما بين محطتي سكة حديد المراغة وطهطا، حتى قدوم القطار الإسباني من محطة سكة حديد سوهاج، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع الحادث، الذي أسفر -حتى تاريخه- عن وفاة عشرين شخصاً، وإصابة مائة وتسعة وتسعين.

وأوضحت أن مصلحة الطب الشرعي كانت قاطعة بعدم جواز بقائهما (سائق ومساعد القطار الإسباني) بالكابينة الأمامية حسب ما زعما، فيما يشكّل مفاجأة صادمة تثبت عامل الإهمال.


وأضافت أن جهاز المكابح والتحكم الآلي كان متوقفاً بالقطارين من قبل السائقين، بدعوى تعطيله حركة القطار وتأخير مواعيد وصوله إلى المحطات.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي قرر نهاية الشهر الماضي حبس سائقي مساعدي القطارين محل الحادث و4 مسؤولين في هيئة السكك الحديدية، احتياطياً، على ذمة التحقيقات.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
03:56 PM

مفاجأة صادمة في كارثة قطاري سوهاج بمصر.. أحدهما كان يسير بلا سائق

تعطيل متعمد لجهاز المكابح والتحكم الآلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
590

أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الأحد، نتائج تحقيقاتها في قضية حادث تصادم قطارين الشهر الماضي خلّف 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في محافظة سوهاج بالصعيد.

وكشفت التحقيقات عن عدم وجود سائق ومساعد القطار الإسباني السريع في عربة القيادة وقت الحادث، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت التحقيقات أن القطار المميز توقف ما بين محطتي سكة حديد المراغة وطهطا، حتى قدوم القطار الإسباني من محطة سكة حديد سوهاج، واصطدامه بالقطار المتوقف، فوقع الحادث، الذي أسفر -حتى تاريخه- عن وفاة عشرين شخصاً، وإصابة مائة وتسعة وتسعين.

وأوضحت أن مصلحة الطب الشرعي كانت قاطعة بعدم جواز بقائهما (سائق ومساعد القطار الإسباني) بالكابينة الأمامية حسب ما زعما، فيما يشكّل مفاجأة صادمة تثبت عامل الإهمال.


وأضافت أن جهاز المكابح والتحكم الآلي كان متوقفاً بالقطارين من قبل السائقين، بدعوى تعطيله حركة القطار وتأخير مواعيد وصوله إلى المحطات.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي قرر نهاية الشهر الماضي حبس سائقي مساعدي القطارين محل الحادث و4 مسؤولين في هيئة السكك الحديدية، احتياطياً، على ذمة التحقيقات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,044
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,987
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,213
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,315

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة