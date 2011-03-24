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"Lilly" توقع مذكرة تفاهم مع "الاستثمار" لافتتاح مقر إقليمي لها في الرياض

شركة عالمية تبتكر أدوية تجعل حياة الناس أفضل في جميع أنحاء العالم

وقعت شركة Lilly، وهي شركة أدوية أمريكية عالمية، مذكرة تفاهم لإنشاء مقر إقليمي للشركة في المنطقة الاقتصادية في مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور ديمتري ليفاداس، الرئيس والمدير العام لشركة Eli Lilly السعودية المحدودة، ووزارة الاستثمار السعودية ممثلة في نائب رئيس علاقات المستثمرين ناصر المهاشر.

وتعد Eli Lilly شركة أمريكية عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية ذات تراث يزيد على 140 عامًا، وهي مبنية على جمع الرعاية والاكتشاف من أجل ابتكار أدوية تجعل حياة الناس أفضل في جميع أنحاء العالم.

وعلى مدار 40 عامًا من خدمة المرضى في المملكة، تواصل Lilly تقديم أدوية عالية الجودة تلبي احتياجات العالم وتسهم في تطوير قدرات الرعاية الصحية المحلية بما يتماشى مع رؤية 2030.

وقال "ليفاداس": توقيع هذه المذكرة يؤكد التزام شركة Lilly بالتوجيهات الصادرة عن الحكومة السعودية لاستضافة مقار إقليمية للشركات العالمية في المملكة، كما أنها تدعم الاقتصاد السعودي القائم على نقل المعرفة والتوطين بما يتماشى مع "رؤية 2030"، إضافة إلى أنها تسهم في تطوير قدرات الرعاية الصحية بالمملكة، وتطور المهنيين السعوديين بهدف إعداد جيل من القادة داخل المملكة، إلى جانب مواصلتها في تقديم علاجات مبتكرة للمرضى المحتاجين إليها.

وأضاف: Lilly هي شركة الأدوية العالمية الأولى والوحيدة حاليًا التي توقع مذكرة التفاهم من هذا النوع، ونحن فخورون برحلتنا في السعودية، حيث يمثل فريقنا 70 % من المواطنين السعوديين، بينهم 50 % من الإناث، و75 % من جيل الألفية، وهم يمثلون النسيج السكاني المحلي، وهو ما يتيح لنا فهم المرضى والأطباء لخدمتهم بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن Eli Lilly and Company، إحدى الشركات الدوائية الرائدة في العالم، وهي أيضًا الثالثة من ضمن أفضل 50 شركة من حيث التنوع والشمول.

وإضافة إلى ذلك، ففي عام 2021، اعترف معهد Ethisphere بأن شركة Eli Lilly and Company واحدة من أكثر الشركات الأخلاقية في العالم للعام الخامس على التوالي.

وأُسست شركة Eli Lilly and Company عام 1876 على يد العقيد Eli Lilly لإنتاج أدوية عالية الجودة وموثوقة لتلبية الاحتياجات الحقيقية.. وكانت تعليماته لأجيال الموظفين الذين تبعوه هي: "خذ ما تجده هنا واجعله أفضل وأفضل"، وبعد أكثر من 140 عامًا، تحافظ Lilly على رؤية مؤسسها حية - من خلال كل جانب من جوانب أعمالها والأشخاص الذين تخدمهم، بدءًا من أولئك الذين يتناولون أدويتها، وانتهاءً بأخصائيي الرعاية الصحية والموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"Lilly" توقع مذكرة تفاهم مع "الاستثمار" لافتتاح مقر إقليمي لها في الرياض
سبق

وقعت شركة Lilly، وهي شركة أدوية أمريكية عالمية، مذكرة تفاهم لإنشاء مقر إقليمي للشركة في المنطقة الاقتصادية في مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور ديمتري ليفاداس، الرئيس والمدير العام لشركة Eli Lilly السعودية المحدودة، ووزارة الاستثمار السعودية ممثلة في نائب رئيس علاقات المستثمرين ناصر المهاشر.

وتعد Eli Lilly شركة أمريكية عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية ذات تراث يزيد على 140 عامًا، وهي مبنية على جمع الرعاية والاكتشاف من أجل ابتكار أدوية تجعل حياة الناس أفضل في جميع أنحاء العالم.

وعلى مدار 40 عامًا من خدمة المرضى في المملكة، تواصل Lilly تقديم أدوية عالية الجودة تلبي احتياجات العالم وتسهم في تطوير قدرات الرعاية الصحية المحلية بما يتماشى مع رؤية 2030.

وقال "ليفاداس": توقيع هذه المذكرة يؤكد التزام شركة Lilly بالتوجيهات الصادرة عن الحكومة السعودية لاستضافة مقار إقليمية للشركات العالمية في المملكة، كما أنها تدعم الاقتصاد السعودي القائم على نقل المعرفة والتوطين بما يتماشى مع "رؤية 2030"، إضافة إلى أنها تسهم في تطوير قدرات الرعاية الصحية بالمملكة، وتطور المهنيين السعوديين بهدف إعداد جيل من القادة داخل المملكة، إلى جانب مواصلتها في تقديم علاجات مبتكرة للمرضى المحتاجين إليها.

وأضاف: Lilly هي شركة الأدوية العالمية الأولى والوحيدة حاليًا التي توقع مذكرة التفاهم من هذا النوع، ونحن فخورون برحلتنا في السعودية، حيث يمثل فريقنا 70 % من المواطنين السعوديين، بينهم 50 % من الإناث، و75 % من جيل الألفية، وهم يمثلون النسيج السكاني المحلي، وهو ما يتيح لنا فهم المرضى والأطباء لخدمتهم بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن Eli Lilly and Company، إحدى الشركات الدوائية الرائدة في العالم، وهي أيضًا الثالثة من ضمن أفضل 50 شركة من حيث التنوع والشمول.

وإضافة إلى ذلك، ففي عام 2021، اعترف معهد Ethisphere بأن شركة Eli Lilly and Company واحدة من أكثر الشركات الأخلاقية في العالم للعام الخامس على التوالي.

وأُسست شركة Eli Lilly and Company عام 1876 على يد العقيد Eli Lilly لإنتاج أدوية عالية الجودة وموثوقة لتلبية الاحتياجات الحقيقية.. وكانت تعليماته لأجيال الموظفين الذين تبعوه هي: "خذ ما تجده هنا واجعله أفضل وأفضل"، وبعد أكثر من 140 عامًا، تحافظ Lilly على رؤية مؤسسها حية - من خلال كل جانب من جوانب أعمالها والأشخاص الذين تخدمهم، بدءًا من أولئك الذين يتناولون أدويتها، وانتهاءً بأخصائيي الرعاية الصحية والموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:51 PM

"Lilly" توقع مذكرة تفاهم مع "الاستثمار" لافتتاح مقر إقليمي لها في الرياض

شركة عالمية تبتكر أدوية تجعل حياة الناس أفضل في جميع أنحاء العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت شركة Lilly، وهي شركة أدوية أمريكية عالمية، مذكرة تفاهم لإنشاء مقر إقليمي للشركة في المنطقة الاقتصادية في مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة السعودية الرياض.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور ديمتري ليفاداس، الرئيس والمدير العام لشركة Eli Lilly السعودية المحدودة، ووزارة الاستثمار السعودية ممثلة في نائب رئيس علاقات المستثمرين ناصر المهاشر.

وتعد Eli Lilly شركة أمريكية عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية ذات تراث يزيد على 140 عامًا، وهي مبنية على جمع الرعاية والاكتشاف من أجل ابتكار أدوية تجعل حياة الناس أفضل في جميع أنحاء العالم.

وعلى مدار 40 عامًا من خدمة المرضى في المملكة، تواصل Lilly تقديم أدوية عالية الجودة تلبي احتياجات العالم وتسهم في تطوير قدرات الرعاية الصحية المحلية بما يتماشى مع رؤية 2030.

وقال "ليفاداس": توقيع هذه المذكرة يؤكد التزام شركة Lilly بالتوجيهات الصادرة عن الحكومة السعودية لاستضافة مقار إقليمية للشركات العالمية في المملكة، كما أنها تدعم الاقتصاد السعودي القائم على نقل المعرفة والتوطين بما يتماشى مع "رؤية 2030"، إضافة إلى أنها تسهم في تطوير قدرات الرعاية الصحية بالمملكة، وتطور المهنيين السعوديين بهدف إعداد جيل من القادة داخل المملكة، إلى جانب مواصلتها في تقديم علاجات مبتكرة للمرضى المحتاجين إليها.

وأضاف: Lilly هي شركة الأدوية العالمية الأولى والوحيدة حاليًا التي توقع مذكرة التفاهم من هذا النوع، ونحن فخورون برحلتنا في السعودية، حيث يمثل فريقنا 70 % من المواطنين السعوديين، بينهم 50 % من الإناث، و75 % من جيل الألفية، وهم يمثلون النسيج السكاني المحلي، وهو ما يتيح لنا فهم المرضى والأطباء لخدمتهم بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن Eli Lilly and Company، إحدى الشركات الدوائية الرائدة في العالم، وهي أيضًا الثالثة من ضمن أفضل 50 شركة من حيث التنوع والشمول.

وإضافة إلى ذلك، ففي عام 2021، اعترف معهد Ethisphere بأن شركة Eli Lilly and Company واحدة من أكثر الشركات الأخلاقية في العالم للعام الخامس على التوالي.

وأُسست شركة Eli Lilly and Company عام 1876 على يد العقيد Eli Lilly لإنتاج أدوية عالية الجودة وموثوقة لتلبية الاحتياجات الحقيقية.. وكانت تعليماته لأجيال الموظفين الذين تبعوه هي: "خذ ما تجده هنا واجعله أفضل وأفضل"، وبعد أكثر من 140 عامًا، تحافظ Lilly على رؤية مؤسسها حية - من خلال كل جانب من جوانب أعمالها والأشخاص الذين تخدمهم، بدءًا من أولئك الذين يتناولون أدويتها، وانتهاءً بأخصائيي الرعاية الصحية والموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها.

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