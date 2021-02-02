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رئيس أولمبياد طوكيو: "الأولمبياد" في موعدها بغض النظر عن "كورونا"

"موري" أكّد العمل من كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية على تحقيق هذا الأمر

قال يوشيرو موري؛ رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستستضيف الألعاب الصيفية بغض النظر عن موقف جائحة كوفيد-19.

وتمّ تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو من العام الماضي، لتقام في الفترة من 23 يوليو، حتى 8 أغسطس.

كما أكّد العمل من كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية على تحقيق هذا الأمر.

ووفق رويترز، جاءت كلمات موري في بداية اجتماع مع الجهة المسؤولة عن البحوث الرياضية في اليابان.

يوشيرو موري أولمبياد طوكيو 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس أولمبياد طوكيو: "الأولمبياد" في موعدها بغض النظر عن "كورونا"
سبق

قال يوشيرو موري؛ رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستستضيف الألعاب الصيفية بغض النظر عن موقف جائحة كوفيد-19.

وتمّ تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو من العام الماضي، لتقام في الفترة من 23 يوليو، حتى 8 أغسطس.

كما أكّد العمل من كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية على تحقيق هذا الأمر.

ووفق رويترز، جاءت كلمات موري في بداية اجتماع مع الجهة المسؤولة عن البحوث الرياضية في اليابان.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
11:40 AM

رئيس أولمبياد طوكيو: "الأولمبياد" في موعدها بغض النظر عن "كورونا"

"موري" أكّد العمل من كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية على تحقيق هذا الأمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال يوشيرو موري؛ رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستستضيف الألعاب الصيفية بغض النظر عن موقف جائحة كوفيد-19.

وتمّ تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو من العام الماضي، لتقام في الفترة من 23 يوليو، حتى 8 أغسطس.

كما أكّد العمل من كثب مع اللجنة الأولمبية الدولية على تحقيق هذا الأمر.

ووفق رويترز، جاءت كلمات موري في بداية اجتماع مع الجهة المسؤولة عن البحوث الرياضية في اليابان.

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