النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تزوَّج زوجة أبيه دون أن يدري.. و"المطلِّق": هذه الواقعة من أخطر مصائب المسيار

قال إن ولده منها شرعي لأنه نكاح شبهة.. وعليه أن يفارقها ولا تحتاج لطلاق

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بأن يفارق رجلٌ زوجته بعد علمه بزواج والده منها سرًّا قبل سنوات، موضحًا أن ولده منها ابن شرعي؛ لأنه نكاح شبهة، ومحذرًا في هذا الصدد بأن مثل هذه الواقعة تُعدُّ من أخطر مصائب زواج المسيار.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في برنامج سؤال على الهاتف أمس الاثنين على إذاعة القرآن الكريم ردًّا على متصلة، قالت: تزوَّج شاب زواج مسيار، ولم يخبر أهله، وبعد ست سنوات أخبرهم، وأن له منها ولدًا، وأحضر زوجته إلى أهله للسلام عليها، فلما رآها والده عرفها، وقال هذه كانت زوجة لي مسيارًا قبل عشر سنوات، فما حكم هذا الزواج؟!

وأجاب المطلق: "ما يجوز هذا، نكاح شبهة؛ لأن لا أحد علم عن الآخر. وهذا من أخطر مصائب زواج المسيار. إن الوالد وولده يتعاقبان على الزوجة، وهذا لا يجوز. ولو كان الولد يعلم بزواج والده لكان مثل الزنا؛ وهذا حرام لأنها أصبحت من محارمه (زوجة أبيه)، لكن الابن الآن لا يدري؛ فهو غير مؤاخَذ، والولد ولد شرعي، لا يوجد إشكال؛ لأنه نكاح شبهة، لكن عليه أن يفارقها، ولا تحتاج لطلاق".

وأضاف المطلِّق: "أحيانا الزوجة تعلم وتدري زوجها الأول وزوجها الثاني؛ فيقع الخطأ عليها، ويكون منها، فان كانت قد كتمت الزواج الأول فهذا حرام، وزواجها حرام، وان كانت ممن يتزوجن ولا يهتممن بمعرفة مَن يتزوجن فهذه أمُرها لله". لافتًا إلى أن مثل هذه القضية من مخاطر عقود نكاح المسيار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تزوَّج زوجة أبيه دون أن يدري.. و"المطلِّق": هذه الواقعة من أخطر مصائب المسيار
سبق

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بأن يفارق رجلٌ زوجته بعد علمه بزواج والده منها سرًّا قبل سنوات، موضحًا أن ولده منها ابن شرعي؛ لأنه نكاح شبهة، ومحذرًا في هذا الصدد بأن مثل هذه الواقعة تُعدُّ من أخطر مصائب زواج المسيار.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في برنامج سؤال على الهاتف أمس الاثنين على إذاعة القرآن الكريم ردًّا على متصلة، قالت: تزوَّج شاب زواج مسيار، ولم يخبر أهله، وبعد ست سنوات أخبرهم، وأن له منها ولدًا، وأحضر زوجته إلى أهله للسلام عليها، فلما رآها والده عرفها، وقال هذه كانت زوجة لي مسيارًا قبل عشر سنوات، فما حكم هذا الزواج؟!

وأجاب المطلق: "ما يجوز هذا، نكاح شبهة؛ لأن لا أحد علم عن الآخر. وهذا من أخطر مصائب زواج المسيار. إن الوالد وولده يتعاقبان على الزوجة، وهذا لا يجوز. ولو كان الولد يعلم بزواج والده لكان مثل الزنا؛ وهذا حرام لأنها أصبحت من محارمه (زوجة أبيه)، لكن الابن الآن لا يدري؛ فهو غير مؤاخَذ، والولد ولد شرعي، لا يوجد إشكال؛ لأنه نكاح شبهة، لكن عليه أن يفارقها، ولا تحتاج لطلاق".

وأضاف المطلِّق: "أحيانا الزوجة تعلم وتدري زوجها الأول وزوجها الثاني؛ فيقع الخطأ عليها، ويكون منها، فان كانت قد كتمت الزواج الأول فهذا حرام، وزواجها حرام، وان كانت ممن يتزوجن ولا يهتممن بمعرفة مَن يتزوجن فهذه أمُرها لله". لافتًا إلى أن مثل هذه القضية من مخاطر عقود نكاح المسيار.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
11:55 PM

تزوَّج زوجة أبيه دون أن يدري.. و"المطلِّق": هذه الواقعة من أخطر مصائب المسيار

قال إن ولده منها شرعي لأنه نكاح شبهة.. وعليه أن يفارقها ولا تحتاج لطلاق

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
11,445

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بأن يفارق رجلٌ زوجته بعد علمه بزواج والده منها سرًّا قبل سنوات، موضحًا أن ولده منها ابن شرعي؛ لأنه نكاح شبهة، ومحذرًا في هذا الصدد بأن مثل هذه الواقعة تُعدُّ من أخطر مصائب زواج المسيار.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في برنامج سؤال على الهاتف أمس الاثنين على إذاعة القرآن الكريم ردًّا على متصلة، قالت: تزوَّج شاب زواج مسيار، ولم يخبر أهله، وبعد ست سنوات أخبرهم، وأن له منها ولدًا، وأحضر زوجته إلى أهله للسلام عليها، فلما رآها والده عرفها، وقال هذه كانت زوجة لي مسيارًا قبل عشر سنوات، فما حكم هذا الزواج؟!

وأجاب المطلق: "ما يجوز هذا، نكاح شبهة؛ لأن لا أحد علم عن الآخر. وهذا من أخطر مصائب زواج المسيار. إن الوالد وولده يتعاقبان على الزوجة، وهذا لا يجوز. ولو كان الولد يعلم بزواج والده لكان مثل الزنا؛ وهذا حرام لأنها أصبحت من محارمه (زوجة أبيه)، لكن الابن الآن لا يدري؛ فهو غير مؤاخَذ، والولد ولد شرعي، لا يوجد إشكال؛ لأنه نكاح شبهة، لكن عليه أن يفارقها، ولا تحتاج لطلاق".

وأضاف المطلِّق: "أحيانا الزوجة تعلم وتدري زوجها الأول وزوجها الثاني؛ فيقع الخطأ عليها، ويكون منها، فان كانت قد كتمت الزواج الأول فهذا حرام، وزواجها حرام، وان كانت ممن يتزوجن ولا يهتممن بمعرفة مَن يتزوجن فهذه أمُرها لله". لافتًا إلى أن مثل هذه القضية من مخاطر عقود نكاح المسيار.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,403

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة