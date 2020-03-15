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إغلاق مهرجانات التسوق ومدن الألعاب بمحايل عسير حتى إشعار آخر

في إجراء احترازي ووقائي من كورونا

أغلقت بلدية محايل عسير اليوم عددًا من مهرجانات التسوق بالمحافظة في إجراء احترازي ووقائي من مرض كورونا.

وقامت البلدية بتطويق تلك المواقع بالحواجز الخرسانية بعد أن تم إشعار المنظمين لها مساء أمس بالإغلاق، مبينة أن الإغلاق شمل مهرجان محايل للتسوق ومهرجان ربيع محايل وحديقة ملهمتي.

ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع توجيهات الجهات المختصة، حيث قالت البلدية في بيان لها إنه إنفاذًا للتوجيهات الواردة وما تقتضيه المصلحة العامة وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة فإنه تم إيقاف جميع فعاليات مهرجانات محايل وإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمعات التجارية حتى إشعار آخر.

بلدية محايل عسير إجراء احترازي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إغلاق مهرجانات التسوق ومدن الألعاب بمحايل عسير حتى إشعار آخر
سبق

أغلقت بلدية محايل عسير اليوم عددًا من مهرجانات التسوق بالمحافظة في إجراء احترازي ووقائي من مرض كورونا.

وقامت البلدية بتطويق تلك المواقع بالحواجز الخرسانية بعد أن تم إشعار المنظمين لها مساء أمس بالإغلاق، مبينة أن الإغلاق شمل مهرجان محايل للتسوق ومهرجان ربيع محايل وحديقة ملهمتي.

ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع توجيهات الجهات المختصة، حيث قالت البلدية في بيان لها إنه إنفاذًا للتوجيهات الواردة وما تقتضيه المصلحة العامة وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة فإنه تم إيقاف جميع فعاليات مهرجانات محايل وإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمعات التجارية حتى إشعار آخر.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
04:05 PM

إغلاق مهرجانات التسوق ومدن الألعاب بمحايل عسير حتى إشعار آخر

في إجراء احترازي ووقائي من كورونا

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محمد طيران - محايل عسير
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أغلقت بلدية محايل عسير اليوم عددًا من مهرجانات التسوق بالمحافظة في إجراء احترازي ووقائي من مرض كورونا.

وقامت البلدية بتطويق تلك المواقع بالحواجز الخرسانية بعد أن تم إشعار المنظمين لها مساء أمس بالإغلاق، مبينة أن الإغلاق شمل مهرجان محايل للتسوق ومهرجان ربيع محايل وحديقة ملهمتي.

ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع توجيهات الجهات المختصة، حيث قالت البلدية في بيان لها إنه إنفاذًا للتوجيهات الواردة وما تقتضيه المصلحة العامة وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للفيروس ومنع انتشاره حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة فإنه تم إيقاف جميع فعاليات مهرجانات محايل وإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمعات التجارية حتى إشعار آخر.

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