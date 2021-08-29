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بريطانيا تنهي عمليات الإجلاء من أفغانستان قبل إخراج جميع الفارين

أعطت الأولوية لقواتها في الرحلات المتبقية

أعلن قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر، أن القوات البريطانية ستنهي جهودها لإجلاء المدنيين من أفغانستان، اليوم (السبت).

وقال "كارتر" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "نقترب من نهاية الإجلاء، وهو ما سيحدث خلال اليوم، ومن ثم سيصبح من الضروري إخراج قواتنا على متن الطائرات المتبقية".

وأضاف: "لم نتمكن من إخراج الجميع، وهذا أمر يدمي القلب، وتعيّن اتخاذ بعض القرارات الصعبة على الأرض".

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بريطانيا تنهي عمليات الإجلاء من أفغانستان قبل إخراج جميع الفارين
سبق

أعلن قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر، أن القوات البريطانية ستنهي جهودها لإجلاء المدنيين من أفغانستان، اليوم (السبت).

وقال "كارتر" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "نقترب من نهاية الإجلاء، وهو ما سيحدث خلال اليوم، ومن ثم سيصبح من الضروري إخراج قواتنا على متن الطائرات المتبقية".

وأضاف: "لم نتمكن من إخراج الجميع، وهذا أمر يدمي القلب، وتعيّن اتخاذ بعض القرارات الصعبة على الأرض".

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
07:33 PM

بريطانيا تنهي عمليات الإجلاء من أفغانستان قبل إخراج جميع الفارين

أعطت الأولوية لقواتها في الرحلات المتبقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن قائد القوات المسلحة البريطانية الجنرال نيك كارتر، أن القوات البريطانية ستنهي جهودها لإجلاء المدنيين من أفغانستان، اليوم (السبت).

وقال "كارتر" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "نقترب من نهاية الإجلاء، وهو ما سيحدث خلال اليوم، ومن ثم سيصبح من الضروري إخراج قواتنا على متن الطائرات المتبقية".

وأضاف: "لم نتمكن من إخراج الجميع، وهذا أمر يدمي القلب، وتعيّن اتخاذ بعض القرارات الصعبة على الأرض".

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