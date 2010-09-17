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الإمارات تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا

توظف في البنية التحتية والطاقة النظيفة والتقنية

أعلنت السفارة الإماراتية في بريطانيا، اليوم (الخميس)، أن الإمارات ستستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في قطاعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتقنية بالمملكة المتحدة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت السفارة الإماراتية عبر "تويتر"، إلى أن هذا التوسع في وحدة شراكات الاستثمارات السيادية، يمثل خطوة كبرى للأمام في علاقة البلدين.

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الإمارات تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا
سبق

أعلنت السفارة الإماراتية في بريطانيا، اليوم (الخميس)، أن الإمارات ستستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في قطاعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتقنية بالمملكة المتحدة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت السفارة الإماراتية عبر "تويتر"، إلى أن هذا التوسع في وحدة شراكات الاستثمارات السيادية، يمثل خطوة كبرى للأمام في علاقة البلدين.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
09:52 PM

الإمارات تستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في بريطانيا

توظف في البنية التحتية والطاقة النظيفة والتقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السفارة الإماراتية في بريطانيا، اليوم (الخميس)، أن الإمارات ستستثمر 10 مليارات جنيه إسترليني في قطاعات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتقنية بالمملكة المتحدة، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشارت السفارة الإماراتية عبر "تويتر"، إلى أن هذا التوسع في وحدة شراكات الاستثمارات السيادية، يمثل خطوة كبرى للأمام في علاقة البلدين.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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10,720
38 مليار ..

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