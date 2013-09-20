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ليبيا.. تحطُّم طائرتَيْن لقوات "حفتر" خلال عملية عسكرية مع متمردين تشاديين

اصطدمتا جنوب قاعدة بنينا الجوية

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر فقدان طائرتَيْن من نوع هليكوبتر في حادث سقوط خلال عملية عسكرية اليوم الأحد، وذلك بعد قتال على مدى أيام مع جماعة متمردة من تشاد، كانت حليفة له سابقًا.

وذكر الجيش في بيان، نقلته "رويترز"، أن الطائرتَيْن الهليكوبتر اصطدمتا وسقطتا خلال عملية عسكرية جنوبي قاعدة بنينا الجوية.

ويخوض الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق منذ الأسبوع الماضي معارك مع "جبهة التغيير والوفاق" في تشاد "فاكت" في جنوب ليبيا بالقرب من الحدود التشادية.

الجبهة التشادية كان مقرها ليبيا، وقاتلت إلى جانب الجيش الوطني الليبي خلال الحرب الأهلية الليبية، وتلقت أسلحة ثقيلة من "حفتر".

الرئيسية/ أخبار العالم

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ليبيا.. تحطُّم طائرتَيْن لقوات "حفتر" خلال عملية عسكرية مع متمردين تشاديين
سبق

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر فقدان طائرتَيْن من نوع هليكوبتر في حادث سقوط خلال عملية عسكرية اليوم الأحد، وذلك بعد قتال على مدى أيام مع جماعة متمردة من تشاد، كانت حليفة له سابقًا.

وذكر الجيش في بيان، نقلته "رويترز"، أن الطائرتَيْن الهليكوبتر اصطدمتا وسقطتا خلال عملية عسكرية جنوبي قاعدة بنينا الجوية.

ويخوض الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق منذ الأسبوع الماضي معارك مع "جبهة التغيير والوفاق" في تشاد "فاكت" في جنوب ليبيا بالقرب من الحدود التشادية.

الجبهة التشادية كان مقرها ليبيا، وقاتلت إلى جانب الجيش الوطني الليبي خلال الحرب الأهلية الليبية، وتلقت أسلحة ثقيلة من "حفتر".

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
08:21 PM

ليبيا.. تحطُّم طائرتَيْن لقوات "حفتر" خلال عملية عسكرية مع متمردين تشاديين

اصطدمتا جنوب قاعدة بنينا الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر فقدان طائرتَيْن من نوع هليكوبتر في حادث سقوط خلال عملية عسكرية اليوم الأحد، وذلك بعد قتال على مدى أيام مع جماعة متمردة من تشاد، كانت حليفة له سابقًا.

وذكر الجيش في بيان، نقلته "رويترز"، أن الطائرتَيْن الهليكوبتر اصطدمتا وسقطتا خلال عملية عسكرية جنوبي قاعدة بنينا الجوية.

ويخوض الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق منذ الأسبوع الماضي معارك مع "جبهة التغيير والوفاق" في تشاد "فاكت" في جنوب ليبيا بالقرب من الحدود التشادية.

الجبهة التشادية كان مقرها ليبيا، وقاتلت إلى جانب الجيش الوطني الليبي خلال الحرب الأهلية الليبية، وتلقت أسلحة ثقيلة من "حفتر".

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