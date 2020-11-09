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"الغذاء والدواء": ضبط 16 طن مياه معبأة مخالفة خلال أكتوبر

بعد تنفيذ جولات تفتيشية شملت 1200 منشأة في جميع المناطق

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة البلدية والقروية خلال شهر أكتوبر الماضي، ما يزيد عن 16 طنًّا من المياه المعبأة المخالفة؛ وذلك بعد أن نفذت عددًا من الجولات التفتيشية على محلات بيع المياه والمرطبات، شملت أكثر من 1200 منشأة موزعة على جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المضبوطة هي عدم كتابة التركيب التحليلي للمياه، وعدم بيان مصدر المياه في البطاقة الغذائية، وتضمين ادعاءات تغذوية وصحية، بالإضافة لعددٍ من المخالفات المتعلقة بتسجيل المنتجات، وذكر اسم المصنع وتاريخ الإنتاج، وتسرب في العبوات.

وأكدت أن عمليات التفتيش تأتي للتحقق من التزام المنشأة بما ورد في اللائحة الفنية الخليجية لمياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية؛ حيث قام مفتشو الهيئة بضبط المنتجات التي تحتوي على صور أو ادعاءات صحية تعطي انطباعًا خاطئًا عن المنتج، بالإضافة لما يتعلق باشتراطات النقل والتخزين.

يُذكر أن جميع مصانع المياه المعبأة في مناطق المملكة تخضع لبرنامج رقابي شامل يتم من خلاله زيارة هذه المصانع بشكل دوري وسحب عينات من منتجاتها وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها للتأكد من سلامتها، وفي حال رصد مخالفات فنية تلزم هذه المصانع بتصحيح هذه المخالفات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": ضبط 16 طن مياه معبأة مخالفة خلال أكتوبر
سبق

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة البلدية والقروية خلال شهر أكتوبر الماضي، ما يزيد عن 16 طنًّا من المياه المعبأة المخالفة؛ وذلك بعد أن نفذت عددًا من الجولات التفتيشية على محلات بيع المياه والمرطبات، شملت أكثر من 1200 منشأة موزعة على جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المضبوطة هي عدم كتابة التركيب التحليلي للمياه، وعدم بيان مصدر المياه في البطاقة الغذائية، وتضمين ادعاءات تغذوية وصحية، بالإضافة لعددٍ من المخالفات المتعلقة بتسجيل المنتجات، وذكر اسم المصنع وتاريخ الإنتاج، وتسرب في العبوات.

وأكدت أن عمليات التفتيش تأتي للتحقق من التزام المنشأة بما ورد في اللائحة الفنية الخليجية لمياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية؛ حيث قام مفتشو الهيئة بضبط المنتجات التي تحتوي على صور أو ادعاءات صحية تعطي انطباعًا خاطئًا عن المنتج، بالإضافة لما يتعلق باشتراطات النقل والتخزين.

يُذكر أن جميع مصانع المياه المعبأة في مناطق المملكة تخضع لبرنامج رقابي شامل يتم من خلاله زيارة هذه المصانع بشكل دوري وسحب عينات من منتجاتها وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها للتأكد من سلامتها، وفي حال رصد مخالفات فنية تلزم هذه المصانع بتصحيح هذه المخالفات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
01:13 PM

"الغذاء والدواء": ضبط 16 طن مياه معبأة مخالفة خلال أكتوبر

بعد تنفيذ جولات تفتيشية شملت 1200 منشأة في جميع المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة البلدية والقروية خلال شهر أكتوبر الماضي، ما يزيد عن 16 طنًّا من المياه المعبأة المخالفة؛ وذلك بعد أن نفذت عددًا من الجولات التفتيشية على محلات بيع المياه والمرطبات، شملت أكثر من 1200 منشأة موزعة على جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المضبوطة هي عدم كتابة التركيب التحليلي للمياه، وعدم بيان مصدر المياه في البطاقة الغذائية، وتضمين ادعاءات تغذوية وصحية، بالإضافة لعددٍ من المخالفات المتعلقة بتسجيل المنتجات، وذكر اسم المصنع وتاريخ الإنتاج، وتسرب في العبوات.

وأكدت أن عمليات التفتيش تأتي للتحقق من التزام المنشأة بما ورد في اللائحة الفنية الخليجية لمياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية؛ حيث قام مفتشو الهيئة بضبط المنتجات التي تحتوي على صور أو ادعاءات صحية تعطي انطباعًا خاطئًا عن المنتج، بالإضافة لما يتعلق باشتراطات النقل والتخزين.

يُذكر أن جميع مصانع المياه المعبأة في مناطق المملكة تخضع لبرنامج رقابي شامل يتم من خلاله زيارة هذه المصانع بشكل دوري وسحب عينات من منتجاتها وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها للتأكد من سلامتها، وفي حال رصد مخالفات فنية تلزم هذه المصانع بتصحيح هذه المخالفات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة والمتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

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