النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عزة الزهراني تكشف لـ"سبق" أسباب امتناعها عن المشاركة في "الجنادرية"

أكدت تعرضها لمضايقات وعدم تعاون من الوفد المشارك

كشفت الناشطة في التراث الجنوبي، عزة ضيف الله الزهراني، والمهتمة بنشر التراث القديم لأهالي الباحة عن أسباب امتناعها عن المشاركة في مهرجان الجنادرية، مشيرة إلى أن آخر مشاركة لها كانت قبل سنتين من جائحة كورونا.

وقالت "الزهراني، لـ"سبق"، ‏إن أول مشاركة لها كانت في جامعة الأميرة نورة وذلك قبل 20 عامًا تقريبًا وحصلت على المركز الأول في تلك المشاركات، وذلك ‏من خلال خيام لمناطق المملكة وحصلت على المركز الأول على مدة أربعة أعوام متتالية ‏بعد ذلك شاركت في الجنادرية".

وأضافت: "أسست قسمًا نسائيًا ‏واستمر لمدة خمسة أعوام ‏وبسبب غيرة بعض النساء والمضايقات التي حدثت لي والوفد الذي قدم من الباحة لم يكن متعاونًا معي مما جعلني أترك فكرة المشاركة في الجنادرية في الأعوام القادمة، وكانت ‏آخر مشاركة لي في الجنادرية قبل جائحة كورونا بسنتين".

وتابعت: "تركت المشاركة في الجنادرية ‏واكتفيت بالمشاركة في جامعة الأميرة نورة كل سنة في معرض تراثي أقدمه هناك ‏إلى أن حصلت على الموقع الجديد بالتنسيق مع إدارة التنمية الاجتماعية في الأطاولة، وحقيقة أشكر لهم الدعم اللا محدود والتشجيع الذي حصلت عليه في هذا الموقع بدعم من شيخ الأطاولة الشيخ فهد والأستاذ حسين".

"سبق" تجولت في المتحف والذي اشتمل على غرفة النوم للعروسة في فترة الخمسينات شمل سرير النوم "المسدح" وأدوات التجميل في ذلك الحين وشنطة لحفظ الحلي والملابس "السحارية"، كما شمل المتحف مجلس العائلة وغرفة النوم في فترة السبعينات ومطبخ العائلة والعديد من المصوغات في فترة الخمسينات والسبعينات لأهالي الباحة من غامد وزهران بمتحف بالقرية التراثية بالأطاولة بمحافظة القرى، وذلك ضمن جهود لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأطاولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عزة الزهراني تكشف لـ"سبق" أسباب امتناعها عن المشاركة في "الجنادرية"
سبق

كشفت الناشطة في التراث الجنوبي، عزة ضيف الله الزهراني، والمهتمة بنشر التراث القديم لأهالي الباحة عن أسباب امتناعها عن المشاركة في مهرجان الجنادرية، مشيرة إلى أن آخر مشاركة لها كانت قبل سنتين من جائحة كورونا.

وقالت "الزهراني، لـ"سبق"، ‏إن أول مشاركة لها كانت في جامعة الأميرة نورة وذلك قبل 20 عامًا تقريبًا وحصلت على المركز الأول في تلك المشاركات، وذلك ‏من خلال خيام لمناطق المملكة وحصلت على المركز الأول على مدة أربعة أعوام متتالية ‏بعد ذلك شاركت في الجنادرية".

وأضافت: "أسست قسمًا نسائيًا ‏واستمر لمدة خمسة أعوام ‏وبسبب غيرة بعض النساء والمضايقات التي حدثت لي والوفد الذي قدم من الباحة لم يكن متعاونًا معي مما جعلني أترك فكرة المشاركة في الجنادرية في الأعوام القادمة، وكانت ‏آخر مشاركة لي في الجنادرية قبل جائحة كورونا بسنتين".

وتابعت: "تركت المشاركة في الجنادرية ‏واكتفيت بالمشاركة في جامعة الأميرة نورة كل سنة في معرض تراثي أقدمه هناك ‏إلى أن حصلت على الموقع الجديد بالتنسيق مع إدارة التنمية الاجتماعية في الأطاولة، وحقيقة أشكر لهم الدعم اللا محدود والتشجيع الذي حصلت عليه في هذا الموقع بدعم من شيخ الأطاولة الشيخ فهد والأستاذ حسين".

"سبق" تجولت في المتحف والذي اشتمل على غرفة النوم للعروسة في فترة الخمسينات شمل سرير النوم "المسدح" وأدوات التجميل في ذلك الحين وشنطة لحفظ الحلي والملابس "السحارية"، كما شمل المتحف مجلس العائلة وغرفة النوم في فترة السبعينات ومطبخ العائلة والعديد من المصوغات في فترة الخمسينات والسبعينات لأهالي الباحة من غامد وزهران بمتحف بالقرية التراثية بالأطاولة بمحافظة القرى، وذلك ضمن جهود لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأطاولة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
07:35 PM

عزة الزهراني تكشف لـ"سبق" أسباب امتناعها عن المشاركة في "الجنادرية"

أكدت تعرضها لمضايقات وعدم تعاون من الوفد المشارك

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
4
11,997

كشفت الناشطة في التراث الجنوبي، عزة ضيف الله الزهراني، والمهتمة بنشر التراث القديم لأهالي الباحة عن أسباب امتناعها عن المشاركة في مهرجان الجنادرية، مشيرة إلى أن آخر مشاركة لها كانت قبل سنتين من جائحة كورونا.

وقالت "الزهراني، لـ"سبق"، ‏إن أول مشاركة لها كانت في جامعة الأميرة نورة وذلك قبل 20 عامًا تقريبًا وحصلت على المركز الأول في تلك المشاركات، وذلك ‏من خلال خيام لمناطق المملكة وحصلت على المركز الأول على مدة أربعة أعوام متتالية ‏بعد ذلك شاركت في الجنادرية".

وأضافت: "أسست قسمًا نسائيًا ‏واستمر لمدة خمسة أعوام ‏وبسبب غيرة بعض النساء والمضايقات التي حدثت لي والوفد الذي قدم من الباحة لم يكن متعاونًا معي مما جعلني أترك فكرة المشاركة في الجنادرية في الأعوام القادمة، وكانت ‏آخر مشاركة لي في الجنادرية قبل جائحة كورونا بسنتين".

وتابعت: "تركت المشاركة في الجنادرية ‏واكتفيت بالمشاركة في جامعة الأميرة نورة كل سنة في معرض تراثي أقدمه هناك ‏إلى أن حصلت على الموقع الجديد بالتنسيق مع إدارة التنمية الاجتماعية في الأطاولة، وحقيقة أشكر لهم الدعم اللا محدود والتشجيع الذي حصلت عليه في هذا الموقع بدعم من شيخ الأطاولة الشيخ فهد والأستاذ حسين".

"سبق" تجولت في المتحف والذي اشتمل على غرفة النوم للعروسة في فترة الخمسينات شمل سرير النوم "المسدح" وأدوات التجميل في ذلك الحين وشنطة لحفظ الحلي والملابس "السحارية"، كما شمل المتحف مجلس العائلة وغرفة النوم في فترة السبعينات ومطبخ العائلة والعديد من المصوغات في فترة الخمسينات والسبعينات لأهالي الباحة من غامد وزهران بمتحف بالقرية التراثية بالأطاولة بمحافظة القرى، وذلك ضمن جهود لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأطاولة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,592
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,252

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة