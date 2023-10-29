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الولايات المتحدة تسجّل 80,248 إصابة جديدة و 1,619 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 45,655,635 حالة والوفيات 740,348 شخصاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 80,248 إصابة ‏جديدة و 1,619 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 45,655,635، و‏الوفيات 740,348.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجّل 80,248 إصابة جديدة و 1,619 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 80,248 إصابة ‏جديدة و 1,619 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 45,655,635، و‏الوفيات 740,348.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
11:59 PM

الولايات المتحدة تسجّل 80,248 إصابة جديدة و 1,619 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات 45,655,635 حالة والوفيات 740,348 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 80,248 إصابة ‏جديدة و 1,619 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 45,655,635، و‏الوفيات 740,348.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,790
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