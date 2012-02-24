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المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يختتم معسكر جازان بمناورة بين الفريقين الأبيض والأخضر

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم الأربعاء، مناورةً بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الاستكشافي بمنطقة جازان، والذي جاء في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وانتهت المناورة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، بفوز الفريق الأخضر بنتيجة 3-2، والتي هدف من خلالها المدير الفني صالح المحمدي للوقوف على المستويات الفنية للاعبين في ختام مرحلة الاستكشاف الثالثة.

وجاء هذا التجمّع الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

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المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يختتم معسكر جازان بمناورة بين الفريقين الأبيض والأخضر
سبق

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم الأربعاء، مناورةً بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الاستكشافي بمنطقة جازان، والذي جاء في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وانتهت المناورة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، بفوز الفريق الأخضر بنتيجة 3-2، والتي هدف من خلالها المدير الفني صالح المحمدي للوقوف على المستويات الفنية للاعبين في ختام مرحلة الاستكشاف الثالثة.

وجاء هذا التجمّع الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
07:44 PM

المنتخب السعودي تحت 20 عامًا يختتم معسكر جازان بمناورة بين الفريقين الأبيض والأخضر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم الأربعاء، مناورةً بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الاستكشافي بمنطقة جازان، والذي جاء في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وانتهت المناورة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، بفوز الفريق الأخضر بنتيجة 3-2، والتي هدف من خلالها المدير الفني صالح المحمدي للوقوف على المستويات الفنية للاعبين في ختام مرحلة الاستكشاف الثالثة.

وجاء هذا التجمّع الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

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