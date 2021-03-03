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"الحارثي" ناعياً اليامي: اخترق دهاليز الأمم المتحدة مكوّناً شبكة علاقات وظّفها لخدمة قضايا السعودية

رئيس "الإذاعة والتلفزيون": كان من أوائل الصحفيين السعوديين الذين أرسوا المهنية شعاراً لهم

نعى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي؛ اليوم، الصحفي #أحمد_حسين_اليامي.

وقال الحارثي؛ عبر حسابه في تويتر: رحم الله الصحفي #أحمد_حسين_اليامي؛ لقد كان من أوائل الصحفيين السعوديين الذين أرسوا المهنية شعاراً لهم، واخترق دهاليز الأمم المتحدة في نيويورك مكوّناً شبكة علاقات واسعة وظّفها لخدمة قضايا السعودية.. نسأل الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وغرّد سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري؛ قائلاً: رحل الصحفي الكبير #أحمد_حسين_اليامي؛ في نيويورك، مخلفاً إرثاً من المهنية العالية ومواقف إنسانية نبيلة مع كل مَن عرفه.. رحمك الله أخي الحبيب أبو عبدالعزيز، وغفر لك.

وقال الإعلامي عبد الرحمن الراشد: #أحمد_حسين_اليامي -رحمه الله-، كان أول الإعلاميين السعوديين في الولايات المتحدة، عزاؤنا لأسرته ومحبيه.

كما نعى عددٌ من الإعلاميين الفقيد، مؤكدين أنه خلف إرثاً من المهنية وله مواقف إنسانية نبيلة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحارثي" ناعياً اليامي: اخترق دهاليز الأمم المتحدة مكوّناً شبكة علاقات وظّفها لخدمة قضايا السعودية
سبق

نعى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي؛ اليوم، الصحفي #أحمد_حسين_اليامي.

وقال الحارثي؛ عبر حسابه في تويتر: رحم الله الصحفي #أحمد_حسين_اليامي؛ لقد كان من أوائل الصحفيين السعوديين الذين أرسوا المهنية شعاراً لهم، واخترق دهاليز الأمم المتحدة في نيويورك مكوّناً شبكة علاقات واسعة وظّفها لخدمة قضايا السعودية.. نسأل الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وغرّد سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري؛ قائلاً: رحل الصحفي الكبير #أحمد_حسين_اليامي؛ في نيويورك، مخلفاً إرثاً من المهنية العالية ومواقف إنسانية نبيلة مع كل مَن عرفه.. رحمك الله أخي الحبيب أبو عبدالعزيز، وغفر لك.

وقال الإعلامي عبد الرحمن الراشد: #أحمد_حسين_اليامي -رحمه الله-، كان أول الإعلاميين السعوديين في الولايات المتحدة، عزاؤنا لأسرته ومحبيه.

كما نعى عددٌ من الإعلاميين الفقيد، مؤكدين أنه خلف إرثاً من المهنية وله مواقف إنسانية نبيلة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
01:22 PM

"الحارثي" ناعياً اليامي: اخترق دهاليز الأمم المتحدة مكوّناً شبكة علاقات وظّفها لخدمة قضايا السعودية

رئيس "الإذاعة والتلفزيون": كان من أوائل الصحفيين السعوديين الذين أرسوا المهنية شعاراً لهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نعى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي؛ اليوم، الصحفي #أحمد_حسين_اليامي.

وقال الحارثي؛ عبر حسابه في تويتر: رحم الله الصحفي #أحمد_حسين_اليامي؛ لقد كان من أوائل الصحفيين السعوديين الذين أرسوا المهنية شعاراً لهم، واخترق دهاليز الأمم المتحدة في نيويورك مكوّناً شبكة علاقات واسعة وظّفها لخدمة قضايا السعودية.. نسأل الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

وغرّد سفير المملكة لدى الأردن نايف بن بندر السديري؛ قائلاً: رحل الصحفي الكبير #أحمد_حسين_اليامي؛ في نيويورك، مخلفاً إرثاً من المهنية العالية ومواقف إنسانية نبيلة مع كل مَن عرفه.. رحمك الله أخي الحبيب أبو عبدالعزيز، وغفر لك.

وقال الإعلامي عبد الرحمن الراشد: #أحمد_حسين_اليامي -رحمه الله-، كان أول الإعلاميين السعوديين في الولايات المتحدة، عزاؤنا لأسرته ومحبيه.

كما نعى عددٌ من الإعلاميين الفقيد، مؤكدين أنه خلف إرثاً من المهنية وله مواقف إنسانية نبيلة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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