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الجيش العراقي: هجوم قاعدة التاجي أصاب جنوداً حالتهم حرجة جداً

إطلاق 33 صاروخ كاتيوشا على المعسكر

أفاد الجيش العراقي، اليوم السبت، بأن 33 صاروخ كاتيوشا أُطلقت على قاعدة التاجي العسكرية إلى الشمال من بغداد، حيث توجد قوات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي، وأن حالتهم حرجة جداً، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن الجيش أن قواته عثرت على سبع منصات، أطلقت الصواريخ منها في منطقة أبوعظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها.


وذكر أن القوات الأمريكية أو القوات الأجنبية الأخرى يجب ألا تستخدم الهجوم ذريعة للقيام بعمل عسكري دون موافقة العراق.

وطالب الجيش جميع القوات الأجنبية بسرعة الانسحاب وفق قرار البرلمان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش العراقي: هجوم قاعدة التاجي أصاب جنوداً حالتهم حرجة جداً
سبق

أفاد الجيش العراقي، اليوم السبت، بأن 33 صاروخ كاتيوشا أُطلقت على قاعدة التاجي العسكرية إلى الشمال من بغداد، حيث توجد قوات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي، وأن حالتهم حرجة جداً، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن الجيش أن قواته عثرت على سبع منصات، أطلقت الصواريخ منها في منطقة أبوعظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها.


وذكر أن القوات الأمريكية أو القوات الأجنبية الأخرى يجب ألا تستخدم الهجوم ذريعة للقيام بعمل عسكري دون موافقة العراق.

وطالب الجيش جميع القوات الأجنبية بسرعة الانسحاب وفق قرار البرلمان.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
04:30 PM

الجيش العراقي: هجوم قاعدة التاجي أصاب جنوداً حالتهم حرجة جداً

إطلاق 33 صاروخ كاتيوشا على المعسكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد الجيش العراقي، اليوم السبت، بأن 33 صاروخ كاتيوشا أُطلقت على قاعدة التاجي العسكرية إلى الشمال من بغداد، حيث توجد قوات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي، وأن حالتهم حرجة جداً، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن الجيش أن قواته عثرت على سبع منصات، أطلقت الصواريخ منها في منطقة أبوعظام قرب التاجي شمالي العاصمة بغداد، ووجدت فيها 24 صاروخاً جاهزاً للإطلاق، حيث عملت على إبطال مفعولها.


وذكر أن القوات الأمريكية أو القوات الأجنبية الأخرى يجب ألا تستخدم الهجوم ذريعة للقيام بعمل عسكري دون موافقة العراق.

وطالب الجيش جميع القوات الأجنبية بسرعة الانسحاب وفق قرار البرلمان.

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