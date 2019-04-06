النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة عسير تعلن القبض على المعتدي على خطيب جامع النماص

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه تم ظهر يوم الجمعة الموافق 1440/7/29 مباشرة بلاغ عن تعرض إمام وخطيب أحد الجوامع بمحافظة النماص للاعتداء بالطعن ونقله إلى المستشفى، وقد تم بتوفيق الله القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وضبط الأداة المستخدمة بالجريمة بحوزته، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة عسير تعلن القبض على المعتدي على خطيب جامع النماص
سبق

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه تم ظهر يوم الجمعة الموافق 1440/7/29 مباشرة بلاغ عن تعرض إمام وخطيب أحد الجوامع بمحافظة النماص للاعتداء بالطعن ونقله إلى المستشفى، وقد تم بتوفيق الله القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وضبط الأداة المستخدمة بالجريمة بحوزته، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
05:58 PM

شرطة عسير تعلن القبض على المعتدي على خطيب جامع النماص

A A A
عبدالله البرقاوي - عسير
0
544

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، بأنه تم ظهر يوم الجمعة الموافق 1440/7/29 مباشرة بلاغ عن تعرض إمام وخطيب أحد الجوامع بمحافظة النماص للاعتداء بالطعن ونقله إلى المستشفى، وقد تم بتوفيق الله القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وضبط الأداة المستخدمة بالجريمة بحوزته، وجرى إيقافه ومباشرة الإجراءات النظامية في ذلك.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,215
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,489
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,183
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,118

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة