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"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

هاتريك "تفاريس" يمنح "الفيصلي" أول ألقابه في مسابقة كأس الملك

هاتريك "تفاريس" يمنح "الفيصلي" أول ألقابه في مسابقة كأس الملك

"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

توّج الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على التعاون في مباراة دراماتيكية.

وانتهت المباراة بفوز الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين عقب ريمونتادا مثيرة كان بطلها تفاريس محترف الفيصلي.

بداية الأهداف كانت عن طريق لاعب التعاون توامبا في الدقيقة 15 قبل أن يضيف اللاعب كاكو هدف التقدم الثاني للفريق في الدقيقة 44.

وكان الفيصلي قد نجح في تسجيل الهدف الأول للفريق عن طريق محترفه تفاريس 44 والذي أضاف أيضاً الهدف الثاني له والتعادل في شوط المباراة الثاني 60.

واختتم تفاريس الثلاثية برأسيه رائعة عند الدقيقة 93.

يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب الفيصلي محمد النخيلان في الدقيقة 82 عقب دخوله أرضية الملعب بدقيقة واحدة حيث لعب كبديل في الدقيقة 81.

كأس الملك الفيصلي التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هاتريك "تفاريس" يمنح "الفيصلي" أول ألقابه في مسابقة كأس الملك
سبق

توّج الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على التعاون في مباراة دراماتيكية.

وانتهت المباراة بفوز الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين عقب ريمونتادا مثيرة كان بطلها تفاريس محترف الفيصلي.

بداية الأهداف كانت عن طريق لاعب التعاون توامبا في الدقيقة 15 قبل أن يضيف اللاعب كاكو هدف التقدم الثاني للفريق في الدقيقة 44.

وكان الفيصلي قد نجح في تسجيل الهدف الأول للفريق عن طريق محترفه تفاريس 44 والذي أضاف أيضاً الهدف الثاني له والتعادل في شوط المباراة الثاني 60.

واختتم تفاريس الثلاثية برأسيه رائعة عند الدقيقة 93.

يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب الفيصلي محمد النخيلان في الدقيقة 82 عقب دخوله أرضية الملعب بدقيقة واحدة حيث لعب كبديل في الدقيقة 81.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
11:27 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
12:15 AM

هاتريك "تفاريس" يمنح "الفيصلي" أول ألقابه في مسابقة كأس الملك

"عنابي سدير" التهم "سكري القصيم" وقهر النقص والغياب

A A A
محمد السيّد - الرياض
16
1,532

توّج الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على التعاون في مباراة دراماتيكية.

وانتهت المباراة بفوز الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين عقب ريمونتادا مثيرة كان بطلها تفاريس محترف الفيصلي.

بداية الأهداف كانت عن طريق لاعب التعاون توامبا في الدقيقة 15 قبل أن يضيف اللاعب كاكو هدف التقدم الثاني للفريق في الدقيقة 44.

وكان الفيصلي قد نجح في تسجيل الهدف الأول للفريق عن طريق محترفه تفاريس 44 والذي أضاف أيضاً الهدف الثاني له والتعادل في شوط المباراة الثاني 60.

واختتم تفاريس الثلاثية برأسيه رائعة عند الدقيقة 93.

يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب الفيصلي محمد النخيلان في الدقيقة 82 عقب دخوله أرضية الملعب بدقيقة واحدة حيث لعب كبديل في الدقيقة 81.

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