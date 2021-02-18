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أجواء ساحرة.. الثلوج تتساقط بمرتفعات تبوك والأرض تكتسي بالبياض

مشاهد جذبت محبي الكشتات وعشاق التصوير والطقس ووثقتها "سبق"

تصوير: محمد بخيت: غطت الثلوج، صباح اليوم الخميس، مرتفعات تبوك والظهر وعلقان، وسط وجود أهالي المنطقة وعشاق التصوير والطقس للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

ووثقت عدسة "سبق" صورًا لأماكن تساقط الثلوج؛ حيث اكتست الأرض بالبياض، في منظر بديع ينتظره هواة الطقس، ومحبو الكشتات وسط الثلوج.

تبوك تساقط الثلوج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء ساحرة.. الثلوج تتساقط بمرتفعات تبوك والأرض تكتسي بالبياض
سبق

تصوير: محمد بخيت: غطت الثلوج، صباح اليوم الخميس، مرتفعات تبوك والظهر وعلقان، وسط وجود أهالي المنطقة وعشاق التصوير والطقس للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

ووثقت عدسة "سبق" صورًا لأماكن تساقط الثلوج؛ حيث اكتست الأرض بالبياض، في منظر بديع ينتظره هواة الطقس، ومحبو الكشتات وسط الثلوج.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
11:11 AM

أجواء ساحرة.. الثلوج تتساقط بمرتفعات تبوك والأرض تكتسي بالبياض

مشاهد جذبت محبي الكشتات وعشاق التصوير والطقس ووثقتها "سبق"

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بدر الجبل - تبوك
0
3,808

تصوير: محمد بخيت: غطت الثلوج، صباح اليوم الخميس، مرتفعات تبوك والظهر وعلقان، وسط وجود أهالي المنطقة وعشاق التصوير والطقس للاستمتاع بالأجواء الخلابة.

ووثقت عدسة "سبق" صورًا لأماكن تساقط الثلوج؛ حيث اكتست الأرض بالبياض، في منظر بديع ينتظره هواة الطقس، ومحبو الكشتات وسط الثلوج.

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