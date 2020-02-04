حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين من عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات. جاء ذلك في ظل ما تشهده منطقة الباحة من التقلبات الجوية وبناءً على التنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. وشدد الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي على ضرورة مراقبة الأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك المواقع. ودعا إلى زيارة حسابات الدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، وكذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية. وأوضح أن الجميع من منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة.

"مدني الباحة" يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-04 حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين من عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات.

جاء ذلك في ظل ما تشهده منطقة الباحة من التقلبات الجوية وبناءً على التنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.



وشدد الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي على ضرورة مراقبة الأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك المواقع.

ودعا إلى زيارة حسابات الدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، وكذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.



وأوضح أن الجميع من منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441 03:03 PM

"مدني الباحة" يحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة بعد تنبيه "الأرصاد" لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة





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حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين من عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات.

جاء ذلك في ظل ما تشهده منطقة الباحة من التقلبات الجوية وبناءً على التنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.



وشدد الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي على ضرورة مراقبة الأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك المواقع.

ودعا إلى زيارة حسابات الدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، وكذلك من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية.



وأوضح أن الجميع من منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة.