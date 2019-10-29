النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإعصار يتحرّك برياح عاتية وأمطار غزيرة .. تغيُّر مسار #كيار وارد

الزعاق: لا يزال نشيطاً في الدرجة الرابعة .. "طقس العرب": يتجه غرباً

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن إعصار كيار مازال نشطاً ويتحرك باتجاه سلطنة عُمان مصطحباً معه رياحاً عاتية.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "#إعصار #كيار لا يزال نشيطاً ويتحرك باتجاه الغرب لسواحل #سلطنة_عُمان و#جزيرة_مصيرة ويعيش في الدرجة الرابعة صاحباً معه رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة وتغيُّر مساره وارد".

وفي سياق متصل، يظهر آخر الرصد الجوي الخاص بإعصار كيار في بحر العرب، استمرارية تحرك إعصار كيار باتجاه الغرب والشمال الغربي ليقترب تدريجياً وبشكل أكبر من سواحل سلطنة عُمان محافظاً على قوته، إذ لا يزال يصنف إعصاراً من الدرجة الرابعة.

ووفق موقع "طقس العرب" يتحرك إعصار كيار حالياً إلى الغرب والشمال الغربي بسرعة 9 كم/ساعة، مصحوباً بسرعة رياح تصل إلى 225 كم/ساعة، وبضغط جوي وصل حتى الساعة 11:30 من ليلة الإثنين إلى 935 مليباراً، ويبعد نحو 550 كم عن جزيرة مصيرة.

وحول تأثير اعصار كيار على سلطنة عُمان، فقد نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة توضيحية للمسار المرجح لإعصار كيار الذي يتوقع أن يمر بمحاذاة سواحل سلطنة عُمان دون أن تعبر عين إعصار كيار أجواء السلطنة.

إعصار كيار كيار طقس العرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإعصار يتحرّك برياح عاتية وأمطار غزيرة .. تغيُّر مسار #كيار وارد
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن إعصار كيار مازال نشطاً ويتحرك باتجاه سلطنة عُمان مصطحباً معه رياحاً عاتية.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "#إعصار #كيار لا يزال نشيطاً ويتحرك باتجاه الغرب لسواحل #سلطنة_عُمان و#جزيرة_مصيرة ويعيش في الدرجة الرابعة صاحباً معه رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة وتغيُّر مساره وارد".

وفي سياق متصل، يظهر آخر الرصد الجوي الخاص بإعصار كيار في بحر العرب، استمرارية تحرك إعصار كيار باتجاه الغرب والشمال الغربي ليقترب تدريجياً وبشكل أكبر من سواحل سلطنة عُمان محافظاً على قوته، إذ لا يزال يصنف إعصاراً من الدرجة الرابعة.

ووفق موقع "طقس العرب" يتحرك إعصار كيار حالياً إلى الغرب والشمال الغربي بسرعة 9 كم/ساعة، مصحوباً بسرعة رياح تصل إلى 225 كم/ساعة، وبضغط جوي وصل حتى الساعة 11:30 من ليلة الإثنين إلى 935 مليباراً، ويبعد نحو 550 كم عن جزيرة مصيرة.

وحول تأثير اعصار كيار على سلطنة عُمان، فقد نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة توضيحية للمسار المرجح لإعصار كيار الذي يتوقع أن يمر بمحاذاة سواحل سلطنة عُمان دون أن تعبر عين إعصار كيار أجواء السلطنة.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
09:04 AM

الإعصار يتحرّك برياح عاتية وأمطار غزيرة .. تغيُّر مسار #كيار وارد

الزعاق: لا يزال نشيطاً في الدرجة الرابعة .. "طقس العرب": يتجه غرباً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
12,124

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن إعصار كيار مازال نشطاً ويتحرك باتجاه سلطنة عُمان مصطحباً معه رياحاً عاتية.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "#إعصار #كيار لا يزال نشيطاً ويتحرك باتجاه الغرب لسواحل #سلطنة_عُمان و#جزيرة_مصيرة ويعيش في الدرجة الرابعة صاحباً معه رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة وتغيُّر مساره وارد".

وفي سياق متصل، يظهر آخر الرصد الجوي الخاص بإعصار كيار في بحر العرب، استمرارية تحرك إعصار كيار باتجاه الغرب والشمال الغربي ليقترب تدريجياً وبشكل أكبر من سواحل سلطنة عُمان محافظاً على قوته، إذ لا يزال يصنف إعصاراً من الدرجة الرابعة.

ووفق موقع "طقس العرب" يتحرك إعصار كيار حالياً إلى الغرب والشمال الغربي بسرعة 9 كم/ساعة، مصحوباً بسرعة رياح تصل إلى 225 كم/ساعة، وبضغط جوي وصل حتى الساعة 11:30 من ليلة الإثنين إلى 935 مليباراً، ويبعد نحو 550 كم عن جزيرة مصيرة.

وحول تأثير اعصار كيار على سلطنة عُمان، فقد نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة توضيحية للمسار المرجح لإعصار كيار الذي يتوقع أن يمر بمحاذاة سواحل سلطنة عُمان دون أن تعبر عين إعصار كيار أجواء السلطنة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,032
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,721
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,182
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,346

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة