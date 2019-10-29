الإعصار يتحرّك برياح عاتية وأمطار غزيرة .. تغيُّر مسار #كيار وارد

الزعاق: لا يزال نشيطاً في الدرجة الرابعة .. "طقس العرب": يتجه غرباً

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن إعصار كيار مازال نشطاً ويتحرك باتجاه سلطنة عُمان مصطحباً معه رياحاً عاتية.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "#إعصار #كيار لا يزال نشيطاً ويتحرك باتجاه الغرب لسواحل #سلطنة_عُمان و#جزيرة_مصيرة ويعيش في الدرجة الرابعة صاحباً معه رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة وتغيُّر مساره وارد".

وفي سياق متصل، يظهر آخر الرصد الجوي الخاص بإعصار كيار في بحر العرب، استمرارية تحرك إعصار كيار باتجاه الغرب والشمال الغربي ليقترب تدريجياً وبشكل أكبر من سواحل سلطنة عُمان محافظاً على قوته، إذ لا يزال يصنف إعصاراً من الدرجة الرابعة.

ووفق موقع "طقس العرب" يتحرك إعصار كيار حالياً إلى الغرب والشمال الغربي بسرعة 9 كم/ساعة، مصحوباً بسرعة رياح تصل إلى 225 كم/ساعة، وبضغط جوي وصل حتى الساعة 11:30 من ليلة الإثنين إلى 935 مليباراً، ويبعد نحو 550 كم عن جزيرة مصيرة.

وحول تأثير اعصار كيار على سلطنة عُمان، فقد نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة توضيحية للمسار المرجح لإعصار كيار الذي يتوقع أن يمر بمحاذاة سواحل سلطنة عُمان دون أن تعبر عين إعصار كيار أجواء السلطنة.