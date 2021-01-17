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محكمة مصرية تقضي بمصادرة أموال 89 من قياديي تنظيم الإخوان

بينهم ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بمصادرة أموال 89 من قادة تنظيم الإخوان، الذي صنفته السلطات المصرية منظمة إرهابية في عام 2013م، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، نقلت "فرانس برس" عن مسؤول قضائي قوله إن "المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها إلى خزينة الدولة".

وبين من تمت مصادرة أموالهم بموجب هذا القرار، ورثة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع، ونائب المرشد في ذلك الحين خيرت الشاطر.

والقياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون، بعد أن تمت محاكمتهم بعدة تهم، من بينها خصوصاً "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر عام 2018، بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها".


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محكمة مصرية تقضي بمصادرة أموال 89 من قياديي تنظيم الإخوان
سبق

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بمصادرة أموال 89 من قادة تنظيم الإخوان، الذي صنفته السلطات المصرية منظمة إرهابية في عام 2013م، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، نقلت "فرانس برس" عن مسؤول قضائي قوله إن "المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها إلى خزينة الدولة".

وبين من تمت مصادرة أموالهم بموجب هذا القرار، ورثة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع، ونائب المرشد في ذلك الحين خيرت الشاطر.

والقياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون، بعد أن تمت محاكمتهم بعدة تهم، من بينها خصوصاً "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر عام 2018، بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها".


17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
11:34 PM

محكمة مصرية تقضي بمصادرة أموال 89 من قياديي تنظيم الإخوان

بينهم ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بمصادرة أموال 89 من قادة تنظيم الإخوان، الذي صنفته السلطات المصرية منظمة إرهابية في عام 2013م، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، نقلت "فرانس برس" عن مسؤول قضائي قوله إن "المحكمة قبلت الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، وقضت بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها إلى خزينة الدولة".

وبين من تمت مصادرة أموالهم بموجب هذا القرار، ورثة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة آنذاك محمد بديع، ونائب المرشد في ذلك الحين خيرت الشاطر.

والقياديون الذين شملهم قرار المحكمة غالبيتهم في السجون، بعد أن تمت محاكمتهم بعدة تهم، من بينها خصوصاً "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر عام 2018، بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها".


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