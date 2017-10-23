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"الاتحاد" يفشل في استعادة الصدارة بعد خسارته أمام "الشباب" بهدفَيْن دون رد

فشل الاتحاد باستعادة صدارة جدول الترتيب التي فقدها لمصلحة فريق ضمك في وقت سابق من هذا اليوم بسقوطه في فخ الخسارة أمام ضيفه الشباب بهدفين دون مقابل؛ ليواصل الأخير مسلسل انتصاراته المتتالية للجولة الثالثة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهذا الانتصار الأول للشباب على الاتحاد في جدة منذ 2016، فيما هي الخسارة الأولى للاتحاد من أندية الرياض في آخر 10 مباريات ضمن مباريات دوري المحترفين السعودي.

وبتلك النتيجة صعد الشباب إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما تراجع الاتحاد للمركز الثاني برصيد 17 نقطة.

ومنح النجم النيجيري إيغالو الأفضلية لفريقه بتسجيله هدف التقدم للشباب في الدقيقة الـ22 بعدما تابع تمريرة متعب الحربي العرضية من الجهة اليسرى؛ ليضع الكرة بمهارة في الشباك من تحت قدمَي الحارس البرازيلي غروهي مسجلاً هدفه السابع هذا الموسم.

ومع بداية الشوط الثاني ازدادت متاعب الاتحاد؛ إذ أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ50 إثر طرد مدافعه حمدان الشمراني بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخله العنيف على لاعب الشباب.

واستفاد الشباب من تفوُّقه العددي؛ ليضيف ثاني الأهداف عن طريق المحترف النيجيري إيغالو في الدقيقة الـ68 بعد أن تبادل الكرة مع البرازيلي دي سيلفا جونيور الذي بدوره مرر كرة على طبق من ذهب أمام المرمى لمسجل الهدف، ولم يتوانَ الأخير في إيداعها بكل ثقة داخل الشباك؛ لينفرد المهاجم النيجيري بصدارة هدافي الدوري برصيد 8 أهدف.

ورغم المحاولات المتكررة من الاتحاد للتعديل إلا أن الخطورة غابت عن المرمى، بينما اعتمد فريق الشباب على امتصاص حماس منافسه، والاعتماد على الهجمات المرتدة؛ لتأتي بعد ذلك صفارة النهاية معلنة فوز فريق الشباب.

الاتحاد الشباب الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الاتحاد" يفشل في استعادة الصدارة بعد خسارته أمام "الشباب" بهدفَيْن دون رد
سبق

فشل الاتحاد باستعادة صدارة جدول الترتيب التي فقدها لمصلحة فريق ضمك في وقت سابق من هذا اليوم بسقوطه في فخ الخسارة أمام ضيفه الشباب بهدفين دون مقابل؛ ليواصل الأخير مسلسل انتصاراته المتتالية للجولة الثالثة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهذا الانتصار الأول للشباب على الاتحاد في جدة منذ 2016، فيما هي الخسارة الأولى للاتحاد من أندية الرياض في آخر 10 مباريات ضمن مباريات دوري المحترفين السعودي.

وبتلك النتيجة صعد الشباب إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما تراجع الاتحاد للمركز الثاني برصيد 17 نقطة.

ومنح النجم النيجيري إيغالو الأفضلية لفريقه بتسجيله هدف التقدم للشباب في الدقيقة الـ22 بعدما تابع تمريرة متعب الحربي العرضية من الجهة اليسرى؛ ليضع الكرة بمهارة في الشباك من تحت قدمَي الحارس البرازيلي غروهي مسجلاً هدفه السابع هذا الموسم.

ومع بداية الشوط الثاني ازدادت متاعب الاتحاد؛ إذ أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ50 إثر طرد مدافعه حمدان الشمراني بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخله العنيف على لاعب الشباب.

واستفاد الشباب من تفوُّقه العددي؛ ليضيف ثاني الأهداف عن طريق المحترف النيجيري إيغالو في الدقيقة الـ68 بعد أن تبادل الكرة مع البرازيلي دي سيلفا جونيور الذي بدوره مرر كرة على طبق من ذهب أمام المرمى لمسجل الهدف، ولم يتوانَ الأخير في إيداعها بكل ثقة داخل الشباك؛ لينفرد المهاجم النيجيري بصدارة هدافي الدوري برصيد 8 أهدف.

ورغم المحاولات المتكررة من الاتحاد للتعديل إلا أن الخطورة غابت عن المرمى، بينما اعتمد فريق الشباب على امتصاص حماس منافسه، والاعتماد على الهجمات المرتدة؛ لتأتي بعد ذلك صفارة النهاية معلنة فوز فريق الشباب.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
10:24 PM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
01:30 AM

"الاتحاد" يفشل في استعادة الصدارة بعد خسارته أمام "الشباب" بهدفَيْن دون رد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فشل الاتحاد باستعادة صدارة جدول الترتيب التي فقدها لمصلحة فريق ضمك في وقت سابق من هذا اليوم بسقوطه في فخ الخسارة أمام ضيفه الشباب بهدفين دون مقابل؛ ليواصل الأخير مسلسل انتصاراته المتتالية للجولة الثالثة على التوالي، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم الجمعة على استاد الأمير عبدالله الفيصل في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهذا الانتصار الأول للشباب على الاتحاد في جدة منذ 2016، فيما هي الخسارة الأولى للاتحاد من أندية الرياض في آخر 10 مباريات ضمن مباريات دوري المحترفين السعودي.

وبتلك النتيجة صعد الشباب إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، فيما تراجع الاتحاد للمركز الثاني برصيد 17 نقطة.

ومنح النجم النيجيري إيغالو الأفضلية لفريقه بتسجيله هدف التقدم للشباب في الدقيقة الـ22 بعدما تابع تمريرة متعب الحربي العرضية من الجهة اليسرى؛ ليضع الكرة بمهارة في الشباك من تحت قدمَي الحارس البرازيلي غروهي مسجلاً هدفه السابع هذا الموسم.

ومع بداية الشوط الثاني ازدادت متاعب الاتحاد؛ إذ أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ50 إثر طرد مدافعه حمدان الشمراني بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخله العنيف على لاعب الشباب.

واستفاد الشباب من تفوُّقه العددي؛ ليضيف ثاني الأهداف عن طريق المحترف النيجيري إيغالو في الدقيقة الـ68 بعد أن تبادل الكرة مع البرازيلي دي سيلفا جونيور الذي بدوره مرر كرة على طبق من ذهب أمام المرمى لمسجل الهدف، ولم يتوانَ الأخير في إيداعها بكل ثقة داخل الشباك؛ لينفرد المهاجم النيجيري بصدارة هدافي الدوري برصيد 8 أهدف.

ورغم المحاولات المتكررة من الاتحاد للتعديل إلا أن الخطورة غابت عن المرمى، بينما اعتمد فريق الشباب على امتصاص حماس منافسه، والاعتماد على الهجمات المرتدة؛ لتأتي بعد ذلك صفارة النهاية معلنة فوز فريق الشباب.

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