"تعليم الطائف" تحقق في إصابة طالب أثناء محاولته القفز من دورة مياه

أُصيب بإصابة بسيطة نُقل إثرها للمستشفى.. وحالته الصحية مستقرة

تحقق إدارة تعليم الطائف في حادثة تعرُّض طالب في المرحلة المتوسطة بالحوية لإصابة؛ وذلك بعد أن حاول القفز من إحدى دورات المياه للخارج؛ ونُقل إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن طالبًا بإحدى المدارس المتوسطة بالحوية حاول القفز من نافذة إحدى دورات المياه بالمدرسة؛ وأُصيب بإصابة بسيطة؛ نُقل إثرها للمستشفى، وأُجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة -ولله الحمد-.

وأضاف الخديدي بأن لجنة من مكتب التعليم بالحوية ذهبت إلى المدرسة لمعرفة ملابسات الواقعة، والرفع بتقرير مفصل عن ذلك.