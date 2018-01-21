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تعرف على قصة الشابة السعودية التي اقتحمت منافسات كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي لعام ٢٠٢٢

قالت بعد حصدها أعلى تصويت: الفن الجميل متنفسي ونصيحتي "استغل وقتك واستثمر في التعلم"

لأول مرة في مسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022، يبرز علم المملكة العربية السعودية مع باقي الدول المشاركة بعد حصول المصورة الفوتوغرافية "سارة الرواس" على أعلى تصويت للمشاركة في مسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022م كأول سعودية مشاركة تخوض غمار المنافسة في هذه المسابقة.

من جانبه، قال الفنان السعودي والمحكم الدولي المعتمد في اللجنة طارق خوجة، ضمن أعضاء لجنة التحكيم باسم المملكة، لـ"سبق": "هنيئاً لنا بهذا الإنجاز ورفع علم المملكة في المحافل الدولية ويستحق المبدعون والموهبون من شباب وشابات الوطن كل الدعم".

وكان ضمن الذين أوكلت له مهمة اختيار الفريق السعودي المشارك باسم المملكة العربية السعودية تحت قيادة ودعم من كابتن الفريق عاصم الصبان.

هاتفياً، روت المصورة الفوتوغرافية "سارة الرواس" لـ "سبق"، بداياتها مع شغف فن التصوير قائلة: "بعد أن تخرجت من جامعة الملك عبدالعزيز عام 2015 من كلية الإعلام بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بدأت الدخول في عالم التصوير كهواية منذ أربع سنوات (2018)، بعد ذلك انتابني الفضول عن عالم التصوير وأسراره، فقررت أن أدخل في مرحلة جدية بالتعلم، وبدأت في تعلم منهج أساسيات التصوير لمدة من الزمن حتى تمكنت من التعامل مع الكاميرا التي بيدي، ومن هنا كانت انطلاقتي".

وأضافت: "في فترة وجيزة كان لدي مسؤولية أكبر تجاه هذا التخصص الجميل، فقررت الخوض والتركيز بشكل أكبر على هذا التخصص، ووضعت طاقتي وجهدي للخروج بنتائج مرضية، فكنت أحضر الدورات المتخصصة في هذا المجال، وخالطت المبدعين في مجالي، ولا أنسى فضل الكثير من الفنانين والفنانات في الوقوف بجانبي، والأجوبة على أسئلتي ودعمهم المستمر لي".

وواصلت القول: "بعدها كنت أنتج بعض الأعمال بشكل دائم وأعرضها على صفحتي بالانستقرام بغرض عرض عملي فقط، ومع الوقت تفاجأت بطلب اأفراد ومؤسسات وشركات لخدمة التصوير، فكنت دائماً أرفض تقديم هذه الخدمات بسبب عدم خبرتي الكبيرة في هذا المجال، وبعدما صقلت موهبتي استخرجت وثيقة العمل الحر؛ مما ساهم في استقراري واستمرار إبداعي، وبدأت في الدخول للعالم التجاري، وجذبت العملاء من خلال جودة أعمالي، وقدمت عدة أعمال تجارية في وقت وجيز".

وتابعت: "دخولي للعالم التجاري ساعدني كثيراً في شراء بعض المعدات التي كنت بحاجة ماسة لها لأن تكاليف التصوير كانت معضلة بالنسبة لي، ولكني استطعت إدارة هذه المشكلة بالعمل على المتوفر لدي من إمكانيات، وبين الحين والآخر أطور من معداتي التي أكون بحاجة إليها".

وأوضحت: "استكملت شغفي، وكنت مستمتعة جداً بما أقدم، وطوال الوقت كنت أعمل جاهدة لأن أقدم عملاً مختلفاً بتكوين وإضاءة ملفتة، عشقت عملي جداً، وأصبحت أشارك بعض ما وراء الكواليس للمصورين لتوصيل فكرة أن العمل المتقن يحتاج لفكرة ولجهد وتخطيط. بعدها تم اختياري من قبل المحكم الدولي الفنان طارق خوجة لأكون أحد أعضاء الفريق السعودي لمسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي 2022".

وأردفت: "شاركت في المحور التجاري في المنافسة العالمية لإظهار قدرات المواهب السعودية ورفع علم المملكة في المحافل الدولية، وكانت هذه أولى مشاركاتي في المسابقات، سواء المحلية أو الدولية، ولله الحمد تم اختيار عملي، وأكون بذلك أول فنانة سعودية تفوز بهذه الجائزة، حيث حصد عملي أعلى تصويت للفريق السعودي المشارك".

وختمت قائلة: "أود القول إن الطريق مازال أمامي، ومازال لدي الكثير من الأفكار في مخيلتي، وما زلت متمسكة بهذا الفن الجميل، فهو متنفسي. ونصيحتي لكل شخص في هذا المجال: اعمل من أجلك، وأعط من وقتك في الممارسة، واستثمر في التعلم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على قصة الشابة السعودية التي اقتحمت منافسات كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي لعام ٢٠٢٢
سبق

لأول مرة في مسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022، يبرز علم المملكة العربية السعودية مع باقي الدول المشاركة بعد حصول المصورة الفوتوغرافية "سارة الرواس" على أعلى تصويت للمشاركة في مسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022م كأول سعودية مشاركة تخوض غمار المنافسة في هذه المسابقة.

من جانبه، قال الفنان السعودي والمحكم الدولي المعتمد في اللجنة طارق خوجة، ضمن أعضاء لجنة التحكيم باسم المملكة، لـ"سبق": "هنيئاً لنا بهذا الإنجاز ورفع علم المملكة في المحافل الدولية ويستحق المبدعون والموهبون من شباب وشابات الوطن كل الدعم".

وكان ضمن الذين أوكلت له مهمة اختيار الفريق السعودي المشارك باسم المملكة العربية السعودية تحت قيادة ودعم من كابتن الفريق عاصم الصبان.

هاتفياً، روت المصورة الفوتوغرافية "سارة الرواس" لـ "سبق"، بداياتها مع شغف فن التصوير قائلة: "بعد أن تخرجت من جامعة الملك عبدالعزيز عام 2015 من كلية الإعلام بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بدأت الدخول في عالم التصوير كهواية منذ أربع سنوات (2018)، بعد ذلك انتابني الفضول عن عالم التصوير وأسراره، فقررت أن أدخل في مرحلة جدية بالتعلم، وبدأت في تعلم منهج أساسيات التصوير لمدة من الزمن حتى تمكنت من التعامل مع الكاميرا التي بيدي، ومن هنا كانت انطلاقتي".

وأضافت: "في فترة وجيزة كان لدي مسؤولية أكبر تجاه هذا التخصص الجميل، فقررت الخوض والتركيز بشكل أكبر على هذا التخصص، ووضعت طاقتي وجهدي للخروج بنتائج مرضية، فكنت أحضر الدورات المتخصصة في هذا المجال، وخالطت المبدعين في مجالي، ولا أنسى فضل الكثير من الفنانين والفنانات في الوقوف بجانبي، والأجوبة على أسئلتي ودعمهم المستمر لي".

وواصلت القول: "بعدها كنت أنتج بعض الأعمال بشكل دائم وأعرضها على صفحتي بالانستقرام بغرض عرض عملي فقط، ومع الوقت تفاجأت بطلب اأفراد ومؤسسات وشركات لخدمة التصوير، فكنت دائماً أرفض تقديم هذه الخدمات بسبب عدم خبرتي الكبيرة في هذا المجال، وبعدما صقلت موهبتي استخرجت وثيقة العمل الحر؛ مما ساهم في استقراري واستمرار إبداعي، وبدأت في الدخول للعالم التجاري، وجذبت العملاء من خلال جودة أعمالي، وقدمت عدة أعمال تجارية في وقت وجيز".

وتابعت: "دخولي للعالم التجاري ساعدني كثيراً في شراء بعض المعدات التي كنت بحاجة ماسة لها لأن تكاليف التصوير كانت معضلة بالنسبة لي، ولكني استطعت إدارة هذه المشكلة بالعمل على المتوفر لدي من إمكانيات، وبين الحين والآخر أطور من معداتي التي أكون بحاجة إليها".

وأوضحت: "استكملت شغفي، وكنت مستمتعة جداً بما أقدم، وطوال الوقت كنت أعمل جاهدة لأن أقدم عملاً مختلفاً بتكوين وإضاءة ملفتة، عشقت عملي جداً، وأصبحت أشارك بعض ما وراء الكواليس للمصورين لتوصيل فكرة أن العمل المتقن يحتاج لفكرة ولجهد وتخطيط. بعدها تم اختياري من قبل المحكم الدولي الفنان طارق خوجة لأكون أحد أعضاء الفريق السعودي لمسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي 2022".

وأردفت: "شاركت في المحور التجاري في المنافسة العالمية لإظهار قدرات المواهب السعودية ورفع علم المملكة في المحافل الدولية، وكانت هذه أولى مشاركاتي في المسابقات، سواء المحلية أو الدولية، ولله الحمد تم اختيار عملي، وأكون بذلك أول فنانة سعودية تفوز بهذه الجائزة، حيث حصد عملي أعلى تصويت للفريق السعودي المشارك".

وختمت قائلة: "أود القول إن الطريق مازال أمامي، ومازال لدي الكثير من الأفكار في مخيلتي، وما زلت متمسكة بهذا الفن الجميل، فهو متنفسي. ونصيحتي لكل شخص في هذا المجال: اعمل من أجلك، وأعط من وقتك في الممارسة، واستثمر في التعلم".

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
01:54 AM

تعرف على قصة الشابة السعودية التي اقتحمت منافسات كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي لعام ٢٠٢٢

قالت بعد حصدها أعلى تصويت: الفن الجميل متنفسي ونصيحتي "استغل وقتك واستثمر في التعلم"

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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لأول مرة في مسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022، يبرز علم المملكة العربية السعودية مع باقي الدول المشاركة بعد حصول المصورة الفوتوغرافية "سارة الرواس" على أعلى تصويت للمشاركة في مسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022م كأول سعودية مشاركة تخوض غمار المنافسة في هذه المسابقة.

من جانبه، قال الفنان السعودي والمحكم الدولي المعتمد في اللجنة طارق خوجة، ضمن أعضاء لجنة التحكيم باسم المملكة، لـ"سبق": "هنيئاً لنا بهذا الإنجاز ورفع علم المملكة في المحافل الدولية ويستحق المبدعون والموهبون من شباب وشابات الوطن كل الدعم".

وكان ضمن الذين أوكلت له مهمة اختيار الفريق السعودي المشارك باسم المملكة العربية السعودية تحت قيادة ودعم من كابتن الفريق عاصم الصبان.

هاتفياً، روت المصورة الفوتوغرافية "سارة الرواس" لـ "سبق"، بداياتها مع شغف فن التصوير قائلة: "بعد أن تخرجت من جامعة الملك عبدالعزيز عام 2015 من كلية الإعلام بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بدأت الدخول في عالم التصوير كهواية منذ أربع سنوات (2018)، بعد ذلك انتابني الفضول عن عالم التصوير وأسراره، فقررت أن أدخل في مرحلة جدية بالتعلم، وبدأت في تعلم منهج أساسيات التصوير لمدة من الزمن حتى تمكنت من التعامل مع الكاميرا التي بيدي، ومن هنا كانت انطلاقتي".

وأضافت: "في فترة وجيزة كان لدي مسؤولية أكبر تجاه هذا التخصص الجميل، فقررت الخوض والتركيز بشكل أكبر على هذا التخصص، ووضعت طاقتي وجهدي للخروج بنتائج مرضية، فكنت أحضر الدورات المتخصصة في هذا المجال، وخالطت المبدعين في مجالي، ولا أنسى فضل الكثير من الفنانين والفنانات في الوقوف بجانبي، والأجوبة على أسئلتي ودعمهم المستمر لي".

وواصلت القول: "بعدها كنت أنتج بعض الأعمال بشكل دائم وأعرضها على صفحتي بالانستقرام بغرض عرض عملي فقط، ومع الوقت تفاجأت بطلب اأفراد ومؤسسات وشركات لخدمة التصوير، فكنت دائماً أرفض تقديم هذه الخدمات بسبب عدم خبرتي الكبيرة في هذا المجال، وبعدما صقلت موهبتي استخرجت وثيقة العمل الحر؛ مما ساهم في استقراري واستمرار إبداعي، وبدأت في الدخول للعالم التجاري، وجذبت العملاء من خلال جودة أعمالي، وقدمت عدة أعمال تجارية في وقت وجيز".

وتابعت: "دخولي للعالم التجاري ساعدني كثيراً في شراء بعض المعدات التي كنت بحاجة ماسة لها لأن تكاليف التصوير كانت معضلة بالنسبة لي، ولكني استطعت إدارة هذه المشكلة بالعمل على المتوفر لدي من إمكانيات، وبين الحين والآخر أطور من معداتي التي أكون بحاجة إليها".

وأوضحت: "استكملت شغفي، وكنت مستمتعة جداً بما أقدم، وطوال الوقت كنت أعمل جاهدة لأن أقدم عملاً مختلفاً بتكوين وإضاءة ملفتة، عشقت عملي جداً، وأصبحت أشارك بعض ما وراء الكواليس للمصورين لتوصيل فكرة أن العمل المتقن يحتاج لفكرة ولجهد وتخطيط. بعدها تم اختياري من قبل المحكم الدولي الفنان طارق خوجة لأكون أحد أعضاء الفريق السعودي لمسابقة كأس العالم للتصوير الفوتوغرافي 2022".

وأردفت: "شاركت في المحور التجاري في المنافسة العالمية لإظهار قدرات المواهب السعودية ورفع علم المملكة في المحافل الدولية، وكانت هذه أولى مشاركاتي في المسابقات، سواء المحلية أو الدولية، ولله الحمد تم اختيار عملي، وأكون بذلك أول فنانة سعودية تفوز بهذه الجائزة، حيث حصد عملي أعلى تصويت للفريق السعودي المشارك".

وختمت قائلة: "أود القول إن الطريق مازال أمامي، ومازال لدي الكثير من الأفكار في مخيلتي، وما زلت متمسكة بهذا الفن الجميل، فهو متنفسي. ونصيحتي لكل شخص في هذا المجال: اعمل من أجلك، وأعط من وقتك في الممارسة، واستثمر في التعلم".

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