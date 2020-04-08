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4 ميزات استثنائية ينتظرها مستخدمي "واتساب"

واحدة تحافظ على سرية معلوماتك

كشفت تقارير صحفية عن تحديثات جديدة مرتقبة في تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، والذي سيتضمن ميزات استثنائية غير مسبوقة.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريراً حول أبرز الميزات الجديدة الموجودة عبر نسخة "واتساب بيتا" التجريبية في نظام تشغيل "أندرويد".

وجات تلك الميزات على النحو التالي:

1- ميزة البحث المتقدم:

يسمح بإمكانية البحث داخل رسائل الدردشة بصورة أكثر دقة وحتى حول الكلمات المتشابهة ومختلفة في حروف أو همزات فقط، وكذلك البحث بين الوسائط والصور وحتى الإيموجي.

2- كلمة المرور:

يسمح "واتساب بيتا" بإمكانية وضع كلمة مرور لتخزين النسخ الاحتياطية للدردشات في التطبيق بصورة سرية وشخصية لا يمكن أن يعرفها أحد، ولا يمكن تسجيلها على خوادم واتساب أو فيسبوك.

3- إصلاح عطل:

يصلح تحديث واتساب كذلك عطلاً ظهر لدى بعض المستخدمين من فقدانهم مكتبة الوسائط الخاصة بالتطبيق.

4- التنزيل التلقائي:

يمكن تحميل ميزة جديدة بحيث يتم من خلالها تنزيل تلقائي للوسائط من أي دردشة سواء صور أو مقاطع فيديو أو مستندات أو صوت لأي حساب أو شخص بصورة منفردة، أو تعطيل هذا التنزيل على حسب الرغبة.

واتساب واتساب بيتا

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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4 ميزات استثنائية ينتظرها مستخدمي "واتساب"
سبق

كشفت تقارير صحفية عن تحديثات جديدة مرتقبة في تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، والذي سيتضمن ميزات استثنائية غير مسبوقة.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريراً حول أبرز الميزات الجديدة الموجودة عبر نسخة "واتساب بيتا" التجريبية في نظام تشغيل "أندرويد".

وجات تلك الميزات على النحو التالي:

1- ميزة البحث المتقدم:

يسمح بإمكانية البحث داخل رسائل الدردشة بصورة أكثر دقة وحتى حول الكلمات المتشابهة ومختلفة في حروف أو همزات فقط، وكذلك البحث بين الوسائط والصور وحتى الإيموجي.

2- كلمة المرور:

يسمح "واتساب بيتا" بإمكانية وضع كلمة مرور لتخزين النسخ الاحتياطية للدردشات في التطبيق بصورة سرية وشخصية لا يمكن أن يعرفها أحد، ولا يمكن تسجيلها على خوادم واتساب أو فيسبوك.

3- إصلاح عطل:

يصلح تحديث واتساب كذلك عطلاً ظهر لدى بعض المستخدمين من فقدانهم مكتبة الوسائط الخاصة بالتطبيق.

4- التنزيل التلقائي:

يمكن تحميل ميزة جديدة بحيث يتم من خلالها تنزيل تلقائي للوسائط من أي دردشة سواء صور أو مقاطع فيديو أو مستندات أو صوت لأي حساب أو شخص بصورة منفردة، أو تعطيل هذا التنزيل على حسب الرغبة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
02:37 PM

4 ميزات استثنائية ينتظرها مستخدمي "واتساب"

واحدة تحافظ على سرية معلوماتك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,008

كشفت تقارير صحفية عن تحديثات جديدة مرتقبة في تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، والذي سيتضمن ميزات استثنائية غير مسبوقة.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريراً حول أبرز الميزات الجديدة الموجودة عبر نسخة "واتساب بيتا" التجريبية في نظام تشغيل "أندرويد".

وجات تلك الميزات على النحو التالي:

1- ميزة البحث المتقدم:

يسمح بإمكانية البحث داخل رسائل الدردشة بصورة أكثر دقة وحتى حول الكلمات المتشابهة ومختلفة في حروف أو همزات فقط، وكذلك البحث بين الوسائط والصور وحتى الإيموجي.

2- كلمة المرور:

يسمح "واتساب بيتا" بإمكانية وضع كلمة مرور لتخزين النسخ الاحتياطية للدردشات في التطبيق بصورة سرية وشخصية لا يمكن أن يعرفها أحد، ولا يمكن تسجيلها على خوادم واتساب أو فيسبوك.

3- إصلاح عطل:

يصلح تحديث واتساب كذلك عطلاً ظهر لدى بعض المستخدمين من فقدانهم مكتبة الوسائط الخاصة بالتطبيق.

4- التنزيل التلقائي:

يمكن تحميل ميزة جديدة بحيث يتم من خلالها تنزيل تلقائي للوسائط من أي دردشة سواء صور أو مقاطع فيديو أو مستندات أو صوت لأي حساب أو شخص بصورة منفردة، أو تعطيل هذا التنزيل على حسب الرغبة.

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