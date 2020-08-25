النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ابتعدوا عن مجاري السيول.. "المدني" تحذّر من "تقلبات الباحة الجوية"

فيما نبّهت "الأرصاد" من أمطار رعدية ورياح مصحوبة بتدنٍ في الرؤية

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في ضوء ما نبّهت منه "الأرصاد"، وحثّت المديرية على الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

حالة الطقس الأرصاد الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ابتعدوا عن مجاري السيول.. "المدني" تحذّر من "تقلبات الباحة الجوية"
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في ضوء ما نبّهت منه "الأرصاد"، وحثّت المديرية على الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
12:09 PM

ابتعدوا عن مجاري السيول.. "المدني" تحذّر من "تقلبات الباحة الجوية"

فيما نبّهت "الأرصاد" من أمطار رعدية ورياح مصحوبة بتدنٍ في الرؤية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
270

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في ضوء ما نبّهت منه "الأرصاد"، وحثّت المديرية على الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة -لا سمح الله-.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي والأجزاء المجاورة لها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,479
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,634
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,908

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة