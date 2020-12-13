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"البراك" نائباً لرئيس بلدية "انبوان" حائل

أصدر رئيس بلدية مدينة انبوان بمنطقة حائل طلال بن فهد الشمري، قراراً يقضي بتكليف مشعل عبدالرحمن البراك، نائباً لرئيس البلدية، بالإضافة لعمله مديراً لإدارة الموارد البشرية .

ويعتبر البراك من الكفاءات الإدارية المتميزة في المجال البلدي.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"البراك" نائباً لرئيس بلدية "انبوان" حائل
سبق

أصدر رئيس بلدية مدينة انبوان بمنطقة حائل طلال بن فهد الشمري، قراراً يقضي بتكليف مشعل عبدالرحمن البراك، نائباً لرئيس البلدية، بالإضافة لعمله مديراً لإدارة الموارد البشرية .

ويعتبر البراك من الكفاءات الإدارية المتميزة في المجال البلدي.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
05:41 PM

"البراك" نائباً لرئيس بلدية "انبوان" حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر رئيس بلدية مدينة انبوان بمنطقة حائل طلال بن فهد الشمري، قراراً يقضي بتكليف مشعل عبدالرحمن البراك، نائباً لرئيس البلدية، بالإضافة لعمله مديراً لإدارة الموارد البشرية .

ويعتبر البراك من الكفاءات الإدارية المتميزة في المجال البلدي.

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