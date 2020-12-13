"البراك" نائباً لرئيس بلدية "انبوان" حائل

أصدر رئيس بلدية مدينة انبوان بمنطقة حائل طلال بن فهد الشمري، قراراً يقضي بتكليف مشعل عبدالرحمن البراك، نائباً لرئيس البلدية، بالإضافة لعمله مديراً لإدارة الموارد البشرية .
ويعتبر البراك من الكفاءات الإدارية المتميزة في المجال البلدي.
أصدر رئيس بلدية مدينة انبوان بمنطقة حائل طلال بن فهد الشمري، قراراً يقضي بتكليف مشعل عبدالرحمن البراك، نائباً لرئيس البلدية، بالإضافة لعمله مديراً لإدارة الموارد البشرية .
ويعتبر البراك من الكفاءات الإدارية المتميزة في المجال البلدي.
أصدر رئيس بلدية مدينة انبوان بمنطقة حائل طلال بن فهد الشمري، قراراً يقضي بتكليف مشعل عبدالرحمن البراك، نائباً لرئيس البلدية، بالإضافة لعمله مديراً لإدارة الموارد البشرية .
ويعتبر البراك من الكفاءات الإدارية المتميزة في المجال البلدي.
أصدر رئيس بلدية مدينة انبوان بمنطقة حائل طلال بن فهد الشمري، قراراً يقضي بتكليف مشعل عبدالرحمن البراك، نائباً لرئيس البلدية، بالإضافة لعمله مديراً لإدارة الموارد البشرية .
ويعتبر البراك من الكفاءات الإدارية المتميزة في المجال البلدي.