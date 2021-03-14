النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في حريملاء.. لقاح كورونا يجمع الجد والحفيد في صورة "رد الجميل"

صورتان بينهما 30 عاماً أخرجهما الأب ولقيتا رواجاً بمنصات التواصل

شاءت الأقدار أن يتلقى الجد تطعيم فيروس كورونا على يد أول حفيد للعائلة في محافظة حريملاء شمال مدينة الرياض؛ وهي الصورة التي تناقلها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت رواجاً كبيراً.

وأظهرت صورتان بينهما 30 عاماً؛ في الأولى كان الجد يحمل حفيده ذا الثلاثة أشهر، والثانية للحفيد وهو يعطي الجد لقاح كورونا، حيث كان المُخرج فيهما هو والد الممرض.

وقال الممرض عبدالله بن ناصر بن محمد الناصر؛ الذي يعمل في مستشفى حريملاء العام لـ"سبق" إن الصورة تعود إلى قبل أسبوع عندما حجز جدّه من أبيه "محمد" في مركز لقاحات كورونا بمحافظة حريملاء، حيث كان في صحبته والده " ناصر " الذي قام بتوثيق تلك الصورة وجمعها مع صورة التقطها قبل نحو 30 عاماً عندما كنتُ في أحضان جدي وعمري ثلاثة أشهر حينها.

وأشار إلى أن هذه الصورة غالية على قلبه، وفيها جزء من رد الجميل لجده سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظه ويطيل في عمره.

محافظة حريملاء لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في حريملاء.. لقاح كورونا يجمع الجد والحفيد في صورة "رد الجميل"
سبق

شاءت الأقدار أن يتلقى الجد تطعيم فيروس كورونا على يد أول حفيد للعائلة في محافظة حريملاء شمال مدينة الرياض؛ وهي الصورة التي تناقلها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت رواجاً كبيراً.

وأظهرت صورتان بينهما 30 عاماً؛ في الأولى كان الجد يحمل حفيده ذا الثلاثة أشهر، والثانية للحفيد وهو يعطي الجد لقاح كورونا، حيث كان المُخرج فيهما هو والد الممرض.

وقال الممرض عبدالله بن ناصر بن محمد الناصر؛ الذي يعمل في مستشفى حريملاء العام لـ"سبق" إن الصورة تعود إلى قبل أسبوع عندما حجز جدّه من أبيه "محمد" في مركز لقاحات كورونا بمحافظة حريملاء، حيث كان في صحبته والده " ناصر " الذي قام بتوثيق تلك الصورة وجمعها مع صورة التقطها قبل نحو 30 عاماً عندما كنتُ في أحضان جدي وعمري ثلاثة أشهر حينها.

وأشار إلى أن هذه الصورة غالية على قلبه، وفيها جزء من رد الجميل لجده سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظه ويطيل في عمره.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
02:50 PM

في حريملاء.. لقاح كورونا يجمع الجد والحفيد في صورة "رد الجميل"

صورتان بينهما 30 عاماً أخرجهما الأب ولقيتا رواجاً بمنصات التواصل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
9,818

شاءت الأقدار أن يتلقى الجد تطعيم فيروس كورونا على يد أول حفيد للعائلة في محافظة حريملاء شمال مدينة الرياض؛ وهي الصورة التي تناقلها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت رواجاً كبيراً.

وأظهرت صورتان بينهما 30 عاماً؛ في الأولى كان الجد يحمل حفيده ذا الثلاثة أشهر، والثانية للحفيد وهو يعطي الجد لقاح كورونا، حيث كان المُخرج فيهما هو والد الممرض.

وقال الممرض عبدالله بن ناصر بن محمد الناصر؛ الذي يعمل في مستشفى حريملاء العام لـ"سبق" إن الصورة تعود إلى قبل أسبوع عندما حجز جدّه من أبيه "محمد" في مركز لقاحات كورونا بمحافظة حريملاء، حيث كان في صحبته والده " ناصر " الذي قام بتوثيق تلك الصورة وجمعها مع صورة التقطها قبل نحو 30 عاماً عندما كنتُ في أحضان جدي وعمري ثلاثة أشهر حينها.

وأشار إلى أن هذه الصورة غالية على قلبه، وفيها جزء من رد الجميل لجده سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظه ويطيل في عمره.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة