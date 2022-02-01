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كم لقاحاً أُعطي بدول "التعاون؟ وما نسبة التعافي بالسعودية؟ إليك إجابة رسمية

إصابات مؤكّدة تفوق 3 ملايين حالة أغلبها تعافى.. والوفيات 19 ألفاً حتى أمس

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 104 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.2 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في "تويتر": إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 103,734,968 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,130,641 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,868,868 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,879 حالة حتى أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.2 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.6 %.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كم لقاحاً أُعطي بدول "التعاون؟ وما نسبة التعافي بالسعودية؟ إليك إجابة رسمية
سبق

قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 104 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.2 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في "تويتر": إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 103,734,968 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,130,641 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,868,868 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,879 حالة حتى أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.2 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.6 %.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:12 AM

كم لقاحاً أُعطي بدول "التعاون؟ وما نسبة التعافي بالسعودية؟ إليك إجابة رسمية

إصابات مؤكّدة تفوق 3 ملايين حالة أغلبها تعافى.. والوفيات 19 ألفاً حتى أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قارب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 104 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.2 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في "تويتر": إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 103,734,968 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,130,641 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,868,868 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,879 حالة حتى أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.2 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.6 %.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,097
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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