النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الرياضة يهنئ الأخضر بالتأهل لتصفيات المونديال والوصول لنهائيات آسيا

قدم وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة التأهل للتصفيات المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.

وقال " الفيصل" من خلال تغريدة في حسابه في " تويتر" : ألف ألف مبروك يا أبطال هذا الانتصار والتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال2022والوصول لنهائيات كأس آسيا2023مبروك للجميع"


وكان الأخضر السعودي قد حقق فوزاً ثميناً مساء اليوم على نظيره أوزبكستان 3/0 وضعته في الصدارة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزير الرياضة يهنئ الأخضر بالتأهل لتصفيات المونديال والوصول لنهائيات آسيا
سبق

قدم وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة التأهل للتصفيات المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.

وقال " الفيصل" من خلال تغريدة في حسابه في " تويتر" : ألف ألف مبروك يا أبطال هذا الانتصار والتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال2022والوصول لنهائيات كأس آسيا2023مبروك للجميع"


وكان الأخضر السعودي قد حقق فوزاً ثميناً مساء اليوم على نظيره أوزبكستان 3/0 وضعته في الصدارة.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
11:28 PM

وزير الرياضة يهنئ الأخضر بالتأهل لتصفيات المونديال والوصول لنهائيات آسيا

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
3,062

قدم وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمناسبة التأهل للتصفيات المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.

وقال " الفيصل" من خلال تغريدة في حسابه في " تويتر" : ألف ألف مبروك يا أبطال هذا الانتصار والتأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال2022والوصول لنهائيات كأس آسيا2023مبروك للجميع"


وكان الأخضر السعودي قد حقق فوزاً ثميناً مساء اليوم على نظيره أوزبكستان 3/0 وضعته في الصدارة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,598
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,100
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,199
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,801

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة