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اعتماد حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات وادي الدواسر

نسبة المشمولين بالحركة 42٪ ممن تنطبق عليهم الشروط

اعتمد مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري نتيجة حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439هـ - 1440هـ.


وبارك لجميع المعلمين والمعلمات الذين شملتهم حركة النقل، وعبر عن أمنياته لهم بحياة عملية موفقة ومستقرة في مواقعهم الجديدة.


من جهة أخرى، أكد مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية ناصر بن فهاد العشوان على أن الإدارة تحرت الدقة في عملية إجراء الحركة وفق الضوابط والآلية المنظمة لذلك تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة بين المعلمين والمعلمات.

وأشار إلى أن نسبة المشمولين بالحركة 42٪ ممن تنطبق عليهم شروط النقل بعد تدقيق البيانات، منهم 44% على الرغبة الأولى.


ونوّه إلى أنه بإمكان أي معلم ومعلمة الاستعلام عن نتيجته في الحركة من خلال حساباتهم عبر نظام نور، ومن لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونياً عبر حساب المعلم في نظام نور في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم وسيتم موافاة المعلم أو المعلمة بنتيجة الطلب.

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اعتماد حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات وادي الدواسر
سبق

اعتمد مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري نتيجة حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439هـ - 1440هـ.


وبارك لجميع المعلمين والمعلمات الذين شملتهم حركة النقل، وعبر عن أمنياته لهم بحياة عملية موفقة ومستقرة في مواقعهم الجديدة.


من جهة أخرى، أكد مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية ناصر بن فهاد العشوان على أن الإدارة تحرت الدقة في عملية إجراء الحركة وفق الضوابط والآلية المنظمة لذلك تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة بين المعلمين والمعلمات.

وأشار إلى أن نسبة المشمولين بالحركة 42٪ ممن تنطبق عليهم شروط النقل بعد تدقيق البيانات، منهم 44% على الرغبة الأولى.


ونوّه إلى أنه بإمكان أي معلم ومعلمة الاستعلام عن نتيجته في الحركة من خلال حساباتهم عبر نظام نور، ومن لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونياً عبر حساب المعلم في نظام نور في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم وسيتم موافاة المعلم أو المعلمة بنتيجة الطلب.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
09:42 PM

اعتماد حركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات وادي الدواسر

نسبة المشمولين بالحركة 42٪ ممن تنطبق عليهم الشروط

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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اعتمد مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري نتيجة حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439هـ - 1440هـ.


وبارك لجميع المعلمين والمعلمات الذين شملتهم حركة النقل، وعبر عن أمنياته لهم بحياة عملية موفقة ومستقرة في مواقعهم الجديدة.


من جهة أخرى، أكد مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية ناصر بن فهاد العشوان على أن الإدارة تحرت الدقة في عملية إجراء الحركة وفق الضوابط والآلية المنظمة لذلك تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة بين المعلمين والمعلمات.

وأشار إلى أن نسبة المشمولين بالحركة 42٪ ممن تنطبق عليهم شروط النقل بعد تدقيق البيانات، منهم 44% على الرغبة الأولى.


ونوّه إلى أنه بإمكان أي معلم ومعلمة الاستعلام عن نتيجته في الحركة من خلال حساباتهم عبر نظام نور، ومن لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونياً عبر حساب المعلم في نظام نور في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثاء القادم وسيتم موافاة المعلم أو المعلمة بنتيجة الطلب.

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