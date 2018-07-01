أمطار أبها تخلف عدداً من الحوادث المرورية و6 إصابات وانحراف شاحنتين

باشرتها ثلاث فرق إسعافية وتم نقل المصابين لثلاثة مستشفيات

خلفت الأمطار الخفيفة التي شهدتها أجزاء من أبها أمس عدداً من الحوادث وستة مصابين، حيث أدى انحراف شاحنتين في موقعين مختلفين بطريق أبها ـ خميس مشيط لإغلاق بعض الاتجاهات وإعاقة الحركة المرورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري أن عمليات المنطقه تلقت أمس السبت بلاغين عن حادثين مرورين في أماكن متفرقة من عسير وخلفت ست إصابات.

وأوضح "الشهرى" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادث في عقبة شعار عند الساعة14:16مساءً، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية، ونتج عن الحادث إصابتان جرى نقلهما لمستشفى عسير المركزي ومستشفى الولادة والأطفال بأبها.

وقال "الشهري" إن الحادث الثاني وقع في عقبة ضلع عند الساعة 14:23 مساءً، وخلف أربع إصابات، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين وتم نقل جميع الإصابات عن طريق الفرق الإسعافية لمستشفى عسير ومستشفى خميس مشيط المدني.