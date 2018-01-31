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الأسبوع في 12 صورة: مشاهد بديعة لتساقط الثلوج في أرجاء العالم

في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. في خضم الموجة الشتوية القارسة تساقطت الثلوج على مناطق عدة في العالم؛ ما دفع البعض للخروج والتنزه وسط الثلوج.


1- بركان جبل ميرابي الأكثر نشاطًا في إندونيسيا ينثر رماده



2- غزال عربي يقف وحيدًا على رمال صحراء مدينة العين بدولة الإمارات



3- رجل يمتطي حصانًا في حضن أهرامات الجيزة الخالدة إحدى عجائب الدنيا السبع



4- لم تمنعهم العاصفة الثلجية من إعطاء مواطني ولاية أوريجون الأمريكية لقاح كورونا



5- الخيول الأيسلندية تحت وطأة عاصفة ثلجية في مزرعة خيول في فيرهايم بألمانيا



6- قارب يخترق الثلوج في أورنشولدسفيك بالسويد



7- ثعلب جائع يقف حائرًا في رحلة بحثه عن الطعام النادر في ثلوج تركيا



8- رجل يمشي عبر طريق تغطيه الثلوج بالكامل في العاصمة البريطانية لندن



9- شلالات نياجرا ما زالت وجهة جاذبة بالرغم من الموجة الشتوية القارسة والثلوج



10- مشهد لجبال مغطاة بالثلوج في منطقة محمية ريد روك الوطنية بالقرب من لاس فيجاس



11- طفل يلهو على نهر متجمد في بكين بالصين



12- الصيادون يمارسون الصيد في بحيرة بيجون المتجمدة في أونتاريو الكندية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع في 12 صورة: مشاهد بديعة لتساقط الثلوج في أرجاء العالم
سبق

في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. في خضم الموجة الشتوية القارسة تساقطت الثلوج على مناطق عدة في العالم؛ ما دفع البعض للخروج والتنزه وسط الثلوج.


1- بركان جبل ميرابي الأكثر نشاطًا في إندونيسيا ينثر رماده



2- غزال عربي يقف وحيدًا على رمال صحراء مدينة العين بدولة الإمارات



3- رجل يمتطي حصانًا في حضن أهرامات الجيزة الخالدة إحدى عجائب الدنيا السبع



4- لم تمنعهم العاصفة الثلجية من إعطاء مواطني ولاية أوريجون الأمريكية لقاح كورونا



5- الخيول الأيسلندية تحت وطأة عاصفة ثلجية في مزرعة خيول في فيرهايم بألمانيا



6- قارب يخترق الثلوج في أورنشولدسفيك بالسويد



7- ثعلب جائع يقف حائرًا في رحلة بحثه عن الطعام النادر في ثلوج تركيا



8- رجل يمشي عبر طريق تغطيه الثلوج بالكامل في العاصمة البريطانية لندن



9- شلالات نياجرا ما زالت وجهة جاذبة بالرغم من الموجة الشتوية القارسة والثلوج



10- مشهد لجبال مغطاة بالثلوج في منطقة محمية ريد روك الوطنية بالقرب من لاس فيجاس



11- طفل يلهو على نهر متجمد في بكين بالصين



12- الصيادون يمارسون الصيد في بحيرة بيجون المتجمدة في أونتاريو الكندية

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
01:55 AM

الأسبوع في 12 صورة: مشاهد بديعة لتساقط الثلوج في أرجاء العالم

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
1,607

في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. في خضم الموجة الشتوية القارسة تساقطت الثلوج على مناطق عدة في العالم؛ ما دفع البعض للخروج والتنزه وسط الثلوج.


1- بركان جبل ميرابي الأكثر نشاطًا في إندونيسيا ينثر رماده



2- غزال عربي يقف وحيدًا على رمال صحراء مدينة العين بدولة الإمارات



3- رجل يمتطي حصانًا في حضن أهرامات الجيزة الخالدة إحدى عجائب الدنيا السبع



4- لم تمنعهم العاصفة الثلجية من إعطاء مواطني ولاية أوريجون الأمريكية لقاح كورونا



5- الخيول الأيسلندية تحت وطأة عاصفة ثلجية في مزرعة خيول في فيرهايم بألمانيا



6- قارب يخترق الثلوج في أورنشولدسفيك بالسويد



7- ثعلب جائع يقف حائرًا في رحلة بحثه عن الطعام النادر في ثلوج تركيا



8- رجل يمشي عبر طريق تغطيه الثلوج بالكامل في العاصمة البريطانية لندن



9- شلالات نياجرا ما زالت وجهة جاذبة بالرغم من الموجة الشتوية القارسة والثلوج



10- مشهد لجبال مغطاة بالثلوج في منطقة محمية ريد روك الوطنية بالقرب من لاس فيجاس



11- طفل يلهو على نهر متجمد في بكين بالصين



12- الصيادون يمارسون الصيد في بحيرة بيجون المتجمدة في أونتاريو الكندية

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