النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة

غيوم وسحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
08:20 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة

غيوم وسحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
754

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,444
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,179
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,207
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,933

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة