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الكرملين: السعودية لديها القدرة الكافية للتعامل مع حادثة استهداف "أرامكو"

"بيسكوف": الهجوم حدث مقلق بالنسبة إلى سوق النفط العالمية

أكد الكرملين، في أول تعليق من روسيا على استهداف منشأتَي النفط لـ"أرامكو" السعودية؛ أن مثل هذه التطورات لا تسهم في استقرار الأسواق النفطية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث لصحيفة "فيدوموستي" نشر مساء اليوم الأحد: إن "الهجوم الذي نُفذ فجر أمس السبت بواسطة طائرات مسيرة، حدث مقلق بالنسبة إلى سوق النفط العالمية".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، حسب الصحيفة: "بالطبع لا تسهم أي تقلبات مماثلة في إرساء الاستقرار في أسواق الطاقة".

وأشار "بيسكوف" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالطبع على علم بهذه الأحداث"، فيما قال، رداً على سؤال حول هذا الموضوع: إن "الجانب السعودي لم يطلب أي مساعدة من روسيا على خلفية هذا الهجوم".

وأوضح "بيسكوف": "من غير المعلوم ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة، على الأرجح لا، وتتوفر لديهم كافة القدرات الضرورية للتعامل مع الوضع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكرملين: السعودية لديها القدرة الكافية للتعامل مع حادثة استهداف "أرامكو"
سبق

أكد الكرملين، في أول تعليق من روسيا على استهداف منشأتَي النفط لـ"أرامكو" السعودية؛ أن مثل هذه التطورات لا تسهم في استقرار الأسواق النفطية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث لصحيفة "فيدوموستي" نشر مساء اليوم الأحد: إن "الهجوم الذي نُفذ فجر أمس السبت بواسطة طائرات مسيرة، حدث مقلق بالنسبة إلى سوق النفط العالمية".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، حسب الصحيفة: "بالطبع لا تسهم أي تقلبات مماثلة في إرساء الاستقرار في أسواق الطاقة".

وأشار "بيسكوف" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالطبع على علم بهذه الأحداث"، فيما قال، رداً على سؤال حول هذا الموضوع: إن "الجانب السعودي لم يطلب أي مساعدة من روسيا على خلفية هذا الهجوم".

وأوضح "بيسكوف": "من غير المعلوم ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة، على الأرجح لا، وتتوفر لديهم كافة القدرات الضرورية للتعامل مع الوضع".

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
07:42 PM

الكرملين: السعودية لديها القدرة الكافية للتعامل مع حادثة استهداف "أرامكو"

"بيسكوف": الهجوم حدث مقلق بالنسبة إلى سوق النفط العالمية

A A A
محمد البقمي - الرياض
9
11,792

أكد الكرملين، في أول تعليق من روسيا على استهداف منشأتَي النفط لـ"أرامكو" السعودية؛ أن مثل هذه التطورات لا تسهم في استقرار الأسواق النفطية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث لصحيفة "فيدوموستي" نشر مساء اليوم الأحد: إن "الهجوم الذي نُفذ فجر أمس السبت بواسطة طائرات مسيرة، حدث مقلق بالنسبة إلى سوق النفط العالمية".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، حسب الصحيفة: "بالطبع لا تسهم أي تقلبات مماثلة في إرساء الاستقرار في أسواق الطاقة".

وأشار "بيسكوف" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالطبع على علم بهذه الأحداث"، فيما قال، رداً على سؤال حول هذا الموضوع: إن "الجانب السعودي لم يطلب أي مساعدة من روسيا على خلفية هذا الهجوم".

وأوضح "بيسكوف": "من غير المعلوم ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة، على الأرجح لا، وتتوفر لديهم كافة القدرات الضرورية للتعامل مع الوضع".

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