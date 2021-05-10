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"تيب جار".. "تويتر" تختبر خاصية إرسال واستقبال الأموال

تجارب لمستخدمي الإنجليزية.. وتوفير الخدمة لباقي اللغات قريباً

بدأت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال.

وتسمح الخدمة التي أطلقت عليها اسم "تيب جار" لأصحاب الحسابات على شبكة تويتر إضافة رمز جديد إلى صفحة المعلومات الشخصية لهم، يتضمن قائمة بخدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن للأفراد من خلالها إرسال الأموال.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن أي شخص يستخدم شبكة تويتر باللغة الإنجليزية حالياً يمكنه إرسال تنبيهات إلى الحسابات الموجودة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل آي.أو.إس وأندرويد. في حين أن مجموعة محدودة من الأشخاص حول العالم يستخدمون "تويتر باللغة الإنجليزية" يمكنهم إضافة رمز تيب جار إلى صفحة معلوماتهم. وهذه المجموعة تشمل الصحافيين والمبدعين والخبراء والمنظمات غير الهادفة للربح.

وتعتزم "تويتر" وفق الاقتصادية توفير الخدمة الجديدة لباقي اللغات والمناطق الجغرافية في العالم خلال فترة قصيرة.

ويمكن لمستخدمي "تويتر" عبر أجهزة أندوريد إرسال التنبيهات الخاصة بتحويل الأموال عبر خدمة غرف المحادثة الصوتية سبيسز التي أطلقتها "تويتر" لمنافسة تطبيق التواصل الاجتماعي الصوتي كلوب هاوس.

وكانت شبكة تويتر قد وسعت نطاق توافر خدمة سبيسز لأي مستخدم لديه 600 متابع أو أكثر.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تيب جار".. "تويتر" تختبر خاصية إرسال واستقبال الأموال
سبق

بدأت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال.

وتسمح الخدمة التي أطلقت عليها اسم "تيب جار" لأصحاب الحسابات على شبكة تويتر إضافة رمز جديد إلى صفحة المعلومات الشخصية لهم، يتضمن قائمة بخدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن للأفراد من خلالها إرسال الأموال.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن أي شخص يستخدم شبكة تويتر باللغة الإنجليزية حالياً يمكنه إرسال تنبيهات إلى الحسابات الموجودة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل آي.أو.إس وأندرويد. في حين أن مجموعة محدودة من الأشخاص حول العالم يستخدمون "تويتر باللغة الإنجليزية" يمكنهم إضافة رمز تيب جار إلى صفحة معلوماتهم. وهذه المجموعة تشمل الصحافيين والمبدعين والخبراء والمنظمات غير الهادفة للربح.

وتعتزم "تويتر" وفق الاقتصادية توفير الخدمة الجديدة لباقي اللغات والمناطق الجغرافية في العالم خلال فترة قصيرة.

ويمكن لمستخدمي "تويتر" عبر أجهزة أندوريد إرسال التنبيهات الخاصة بتحويل الأموال عبر خدمة غرف المحادثة الصوتية سبيسز التي أطلقتها "تويتر" لمنافسة تطبيق التواصل الاجتماعي الصوتي كلوب هاوس.

وكانت شبكة تويتر قد وسعت نطاق توافر خدمة سبيسز لأي مستخدم لديه 600 متابع أو أكثر.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
12:28 PM

"تيب جار".. "تويتر" تختبر خاصية إرسال واستقبال الأموال

تجارب لمستخدمي الإنجليزية.. وتوفير الخدمة لباقي اللغات قريباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال.

وتسمح الخدمة التي أطلقت عليها اسم "تيب جار" لأصحاب الحسابات على شبكة تويتر إضافة رمز جديد إلى صفحة المعلومات الشخصية لهم، يتضمن قائمة بخدمات الدفع الإلكتروني التي يمكن للأفراد من خلالها إرسال الأموال.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن أي شخص يستخدم شبكة تويتر باللغة الإنجليزية حالياً يمكنه إرسال تنبيهات إلى الحسابات الموجودة على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل آي.أو.إس وأندرويد. في حين أن مجموعة محدودة من الأشخاص حول العالم يستخدمون "تويتر باللغة الإنجليزية" يمكنهم إضافة رمز تيب جار إلى صفحة معلوماتهم. وهذه المجموعة تشمل الصحافيين والمبدعين والخبراء والمنظمات غير الهادفة للربح.

وتعتزم "تويتر" وفق الاقتصادية توفير الخدمة الجديدة لباقي اللغات والمناطق الجغرافية في العالم خلال فترة قصيرة.

ويمكن لمستخدمي "تويتر" عبر أجهزة أندوريد إرسال التنبيهات الخاصة بتحويل الأموال عبر خدمة غرف المحادثة الصوتية سبيسز التي أطلقتها "تويتر" لمنافسة تطبيق التواصل الاجتماعي الصوتي كلوب هاوس.

وكانت شبكة تويتر قد وسعت نطاق توافر خدمة سبيسز لأي مستخدم لديه 600 متابع أو أكثر.

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