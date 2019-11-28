تصوير:زيد بن فلاح الفهيقي: رد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بعبارة "أبشر وعلى هالخشم"، على أحد مستفيدي الإسكان خلال جولته التي يقوم بها إلى إسكان السليمانية بسكاكا بصحبة وزير الإسكان ماجد الحقيل الذي زار المنطقة اليوم. كما مازح أمير منطقة الجوف أحد مستفيدي الإسكان، في صورة تنم عن مدى قرب القيادة من المواطن، حين زيارته، بأنه وأبناء عمه متجاورون، وأخبر أمير الجوف وزير الإسكان أنه إذا جاء هنا في أي وقت فلن يتركه إلا بتقديم وجبة غداء أو عشاء، ثم رد المواطن بالقول: إنكم لم تحددوا وقت الزيارة لنقوم بالواجب"، ورد أمير الجوف بالقول: "لا نريد أن نكلف عليكم". وكان أمير الجوف ووزير الإسكان قد وقفا ميدانيًّا على مخطط السليمانية، واستمعا من مدير فرع الإسكان فهيد المطلق الفهيدا، للآلية التي من خلالها يتم توفير "سكني". وتحدثت إحدى مستفيدات الإسكان لأمير الجوف ولوزير الإسكان عن أن بعض الأسر تعول عددًا كبيرًا من الأبناء؛ مبينة أهمية النظر في مساحة المنازل لبعض الأسر الكبيرة. وكشف أمير الجوف للوزير، أن بعض أسر المنطقة لديهم بين خمس إلى سبع من الأبناء.

شاهد.. أمير الجوف يمازح أحد المواطنين أثناء جولته في "إسكان السليمانية" بسكاكا مهنا التميمي سبق 2019-11-28 تصوير:زيد بن فلاح الفهيقي: رد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بعبارة "أبشر وعلى هالخشم"، على أحد مستفيدي الإسكان خلال جولته التي يقوم بها إلى إسكان السليمانية بسكاكا بصحبة وزير الإسكان ماجد الحقيل الذي زار المنطقة اليوم.

كما مازح أمير منطقة الجوف أحد مستفيدي الإسكان، في صورة تنم عن مدى قرب القيادة من المواطن، حين زيارته، بأنه وأبناء عمه متجاورون، وأخبر أمير الجوف وزير الإسكان أنه إذا جاء هنا في أي وقت فلن يتركه إلا بتقديم وجبة غداء أو عشاء، ثم رد المواطن بالقول: إنكم لم تحددوا وقت الزيارة لنقوم بالواجب"، ورد أمير الجوف بالقول: "لا نريد أن نكلف عليكم".

وكان أمير الجوف ووزير الإسكان قد وقفا ميدانيًّا على مخطط السليمانية، واستمعا من مدير فرع الإسكان فهيد المطلق الفهيدا، للآلية التي من خلالها يتم توفير "سكني".

وتحدثت إحدى مستفيدات الإسكان لأمير الجوف ولوزير الإسكان عن أن بعض الأسر تعول عددًا كبيرًا من الأبناء؛ مبينة أهمية النظر في مساحة المنازل لبعض الأسر الكبيرة.

وكشف أمير الجوف للوزير، أن بعض أسر المنطقة لديهم بين خمس إلى سبع من الأبناء.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 02:00 PM

شاهد.. أمير الجوف يمازح أحد المواطنين أثناء جولته في "إسكان السليمانية" بسكاكا بصحبة وزير الإسكان.. ومواطنة: بعض الوحدات تحتاج لإعادة النظر بالمساحة





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تصوير:زيد بن فلاح الفهيقي: رد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بعبارة "أبشر وعلى هالخشم"، على أحد مستفيدي الإسكان خلال جولته التي يقوم بها إلى إسكان السليمانية بسكاكا بصحبة وزير الإسكان ماجد الحقيل الذي زار المنطقة اليوم.

كما مازح أمير منطقة الجوف أحد مستفيدي الإسكان، في صورة تنم عن مدى قرب القيادة من المواطن، حين زيارته، بأنه وأبناء عمه متجاورون، وأخبر أمير الجوف وزير الإسكان أنه إذا جاء هنا في أي وقت فلن يتركه إلا بتقديم وجبة غداء أو عشاء، ثم رد المواطن بالقول: إنكم لم تحددوا وقت الزيارة لنقوم بالواجب"، ورد أمير الجوف بالقول: "لا نريد أن نكلف عليكم".

وكان أمير الجوف ووزير الإسكان قد وقفا ميدانيًّا على مخطط السليمانية، واستمعا من مدير فرع الإسكان فهيد المطلق الفهيدا، للآلية التي من خلالها يتم توفير "سكني".

وتحدثت إحدى مستفيدات الإسكان لأمير الجوف ولوزير الإسكان عن أن بعض الأسر تعول عددًا كبيرًا من الأبناء؛ مبينة أهمية النظر في مساحة المنازل لبعض الأسر الكبيرة.

وكشف أمير الجوف للوزير، أن بعض أسر المنطقة لديهم بين خمس إلى سبع من الأبناء.