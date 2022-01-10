"حساب المواطن" يعلن بدء إيداع الدعم المخصص للمستفيدين عن شهر يناير

أعلن حساب المواطن عبر تويتر أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين .
أعلن حساب المواطن عبر تويتر أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين .
أعلن حساب المواطن عبر تويتر أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين .
أعلن حساب المواطن عبر تويتر أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين .